Ženska razkrila nenavaden razgovor za službo: »Vprašali so me, katera ...«

Iskanje zaposlitve prinaša številne izzive, med katerimi so razgovori pogosto eden najbolj stresnih delov procesa. Nepričakovana vprašanja in nenavadne situacije lahko neprijetnost izkušnje še bolj poglobijo. Poleg tega ni vedno enostavno najti delovnega okolja, ki ne ustreza le našim veščinam, temveč tudi pričakovanjem glede odnosov s sodelavci in nadrejenimi.

V času vse večje konkurence ni presenetljivo, da se številni iskalci zaposlitve srečujejo z nelagodnimi vprašanji na razgovorih. Prav o tem so Hrvati delili svoje izkušnje na Redditu, kjer je ena izmed uporabnic odprla temo: »Katera so najboljša oziroma najneumnejša vprašanja, ki ste jih dobili na razgovoru za službo?«

Bizarna vprašanja šokirala

V komentarjih so se hitro začele nizati nenavadne zgodbe. Ena izmed uporabnic je delila svoje izkušnje: »Če bi bila darilo pod božičnim drevesom, kaj bi bila?« je bilo eno od vprašanj, na katero je duhovito odgovorila: »Pogodba za nedoločen čas.« Odgovor je bil na spletu dobro sprejet, nekdo ji je celo napisal: »Takoj bi te zaposlil zaradi hitrega razmišljanja in pozitivnega odnosa!«

»Med vprašanji so bila tudi: S koliko člani gospodinjstva živite? Kolikšna je kvadratura vaše hiše? Imate garažo?« Simbolična fotografija. FOTO: Mina Rad Unsplash

Med najbolj nenavadnimi vprašanji so uporabniki navedli še:

»Vprašali so me: 'Ali se drogiraš?' Ko sem odgovorila 'Ne', so vprašali: 'Zakaj ne?' To me je popolnoma zmedlo.«

»Delala sem na projektu proti diskriminaciji, pa so me vprašali, katera oblika diskriminacije se mi zdi najslabša.«

»Kako bi slepi osebi opisal modro barvo?«

Eden izmed uporabnikov je delil izkušnjo, ko ga je šef vprašal, kako bi stehtal težo letala. »Rekel sem: 'S tehtnico za letala.' Moj odgovor je bil ciničen, a bil je navdušen. Dobil sem službo, delal tri mesece in nato dal odpoved, ker niso bili normalni,« je zapisal.

Vdor v zasebnost in nenavadni kriteriji

Ena izmed uporabnic pa je opisala še posebej neprijetno situacijo, ko je morala na začetku razgovora izpolniti obrazce s podrobnostmi o svojem zasebnem življenju. »Med vprašanji so bila tudi: S koliko člani gospodinjstva živite? Kolikšna je kvadratura vaše hiše? Imate garažo? Kakšno plačo ima vsak član gospodinjstva? Imate avto? Kakšnega?«

Ko so prišli po izpolnjen obrazec, je zavrnila odgovore na takšna vprašanja, saj ni vedela kvadrature hiše ali garaže, prav tako ni želela razkriti družinskih prihodkov. Nato so sledila še bolj klasična vprašanja, kot so: »Imaš fanta? Načrtuješ otroke?«

Za zaključek je omenila, da je bila to služba na poziciji programerja v podjetju, ki že ima slab sloves. »Na koncu je šefica ponosno vprašala še: 'Katera je tvoja najljubša žival?' Po njenem mnenju je to ključni pokazatelj značaja človeka,« je dodala v svojem zapisu.

Na žalost se vedno znova izkaže, da je marsikdo doživel podobno izkušnjo in da so bizarna vprašanja na zaposlitvenih razgovorih pogostejša, kot bi si mislili.