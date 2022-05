Na loteriji zadela 137 milijonov evrov: tega, kar je naredila z večino denarja, ne bi storil nihče (VIDEO)

Frances Connolly (55) iz Irske in njen mož Patrick (57) sta leta in leta igrala igre na srečo, da bi si izpolnila željo po glavnem dobitku – in uspelo jima je! Leta 2019 sta na loteriji Euromillions zadela neverjetnih 137 milijonov evrov.

Frances, nekdanja socialna delavka in učiteljica, je vse življenje pomagala drugim in nikoli ni pričakovala, da bo blaginja 'padla z neba'. Šokirana je bila, ko je izvedela, da je postala milijonarka. In ko je razmišljala, za kaj bi denar porabila, dileme ni bilo. Več kot polovico ga je namenila družini, prijateljem in dobrodelnim ustanovam. Z njim je podprla lokalne skupnosti, ki ljudem pomagajo pri zaposlitvi, begunce in mlade negovalce ter zagotovila elektronske tablice za starejše ljudi, da se lahko povežejo s svojimi družinami. Njun največji osebni izdatek je bila hiša s šestimi spalnicami v okrožju Durham s tremi hektarji zemlje, medtem ko Patrick vozi rabljeno vozilo aston martin.

Frances se tako zoperstavlja ideji, da bi porabila denar za luksuzne stvari, kot so jahte, in pravi, da ji to, da je nekdo porabil 25.000 evrov za steklenico šampanjca, da misliti, da bi ta denar lahko pomagal mlademu človeku pri nakupu hiše oziroma stanovanja. »Velike količine denarja vam lahko spremenijo življenje, vendar ne morejo spremeniti vaše osebnosti. Če ste neumni brez denarja, boste neumni tudi z njim,« je zaključila Connollyjeva.