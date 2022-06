Ženska, ki jo spolno privlači ograja, pravi, da si jo »želi bolje spoznati«

Žensko, ki je vpletena v to nenavadno razmerje, morda prepoznate, saj je Erika LaBrie že pritegnila pozornost javnosti z dokumentarcem o svoji privlačnosti do neživih predmetov in edinstveni poroki z Eifflovim stolpom. Še vedno pa jo privlačijo tudi drugi neživi predmeti vseh oblik in velikosti, kar je razvidno iz njenega navdušenja nad rdečo leseno ograjo. Na posnetku je tako mogoče videti, kako Erika gladi stebre ograje in jo opisuje kot 'popolno'.

»Sploh nisem pričakovala, da bom tukaj našla takšno ograjo,« pravi. »Mislim, to je oblika, ki mi je tako zelo všeč. Ti koti? Čudoviti.« Nato nadaljuje: »Ograje so zame nevarni predmeti, ker so tako popolne v svoji geometriji. Mislim, moram reči, da se mi trenutno dogaja veliko fizičnih stvari. Ta ograja me vsekakor fizično privlači in rada bi jo bolje spoznala.« Potem ko je v kamero razložila svoje občutke, se je Erika začela neposredno pogovarjati z ograjo, sedla nanjo, in jo opisala kot 'ljubko'.

Erika se sicer identificira kot objectum sex (OS), kar pomeni, da jo lahko romantično in spolno privlačijo neživi predmeti.