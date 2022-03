Ženska, ki je v razmerju z napihljivo igračo letala, pravi, da je najboljši partner, kar jih je kdaj imela

Sandra (28), ki prihaja iz Budimpešte, je razkrila, kako je našla ljubezen z igračko letala, s katero si zdaj deli posteljo.

Najboljši partner, kar jih je imela

Madžarka je že od svojega tretjega leta obsedena z letali, vsa svoja svoja najstniška leta pa je sanjala o tem, da bi z njimi delala na tak ali drugačen način. Leta 2021 je kočno dobila službo v letalski industriji, kjer je obkrožena s svojimi najljubšimi stvarmi: letali. Prejšnji (človeški) partnerji niso imeli težav s Sandrino ljubeznijo do teh igračk, vendar se je po razhodu s svojim fantom konec lanskega leta odločila za polno razmerje z enim od svojih modelov letal. Pravi, da je ta igrača »najboljši partner, ki ga je kdaj koli imela«.

Romanca med Sandro in plovilom, ki ga imenuje 'Luffancs', se je začela januarja 2022, potem ko ga je kupila na spletu. »Ne vem, zakaj ga ljubim, ampak ga,« pravi Sandra. »Prelep je in moja sorodna duša. On je prva stvar, ki jo vidim zjutraj, in zadnja stvar, ko grem spat. In ne želim, da bi bilo drugače.«

Prvič v življenju je zaljubljena

Odnos z vsakim mesecem dosega nove višine (sicer je šele marec) in Sandra pravi, da se je zaljubila prvič v življenju. »Celo noč se crkljava, poljubljava in seksava. Z njim lahko počnem vse. S partnerjem se še nikoli nisem tako počutila. Prvič v življenju sem zaljubljena. Če grem kam za konec tedna, ga vzamem s seboj. Vedno je tam zame.« Njena polni delovni čas na letališču jo vedno znova postavlja pred skušnjavo, da bi pobegnila k drugemu letalu. Toda njena ljubezen do Luffancsa je globoka in kot pravi, ni videti, da bi bil ljubosumen na druga letala. »Imava nekaj posebnega in tega nisem pripravljena uničiti. Največ, kar počnem z drugimi letali v službi, je dotikanje in pošiljanje poljubčkov po zraku. Nisem preveč prepričana, da se bom še kdaj vrnila v razmerje s človekom.«