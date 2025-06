Znani pedofil v zabaviščnem parku skoraj poročil devetletnico iz Ukrajine

V preiskavi lažne poroke med britanskim moškim in devetletno deklico v Disneylandu Pariz je prišlo do srhljivega preobrata. Domnevnega »ženina« so vklenjenega odpeljali policisti, potem ko so prekinili »slovesnost«, ki naj bi potekala pred približno 100 ljudmi, najetimi, da bi igrali »goste«. Del priljubljenega zabaviščnega parka je bil zasebno najet za to lažno poroko, dogajanje pa naj bi potekalo pred ikoničnim gradom Trnuljčice.

A alarmi so se sprožili, ko so ljudje začeli opažati, da je »nevesta« – oblečena v poročno obleko in v visokih petah – pravzaprav le otrok. Ena od prič je opisala deklico, ki je menda ukrajinskega rodu, kot »drobceno«, medtem ko je drugi dejal, da ga je ob spoznanju, kaj se dogaja, »spreletel srh«.

Dogajanje pa naj bi potekalo pred ikoničnim gradom Trnuljčice. FOTO: Š Gonzalo Fuentes/Reuters

Domnevno je bilo najetih več deset statistov, ki naj bi sodelovali pri tem, kar je pomočnik tožilca departmaja Seine-et-Marne, Alexandre Verney, opisal kot »uprizorjeno poroko«.

»Zasebno so najeli Disneyland, trdili so, da gre za pravo poroko,« je povedal novinarjem. Predstavniki Disneylanda Pariz so v prevedeni izjavi zapisali, da so »zasebni dogodek, načrtovan na naši destinaciji, nemudoma odpovedali, ko so ugotovili nepravilnosti«.

Znani pedofil

Predstavnik zabaviščnega parka je potrdil, da je bila »policija hitro obveščena in je takoj posredovala«, ter dodal, da so tudi »podali prijavo pristojnim organom« in v celoti sodelujejo v preiskavi. Francosko tožilstvo je medtem objavilo novosti o nenavadnem primeru in razkrilo srhljivo podrobnost: »ženin« je 39-letni znani pedofil, ki »beži pred oblastmi Združenega kraljestva«.

Britanec je bil včeraj nato obtožen več kaznivih dejanj, vključno s prevaro, zlorabo zaupanja, pranjem denarja in krajo identitete, je sporočilo tožilstvo v Meauxu. V izjavi tožilca Jeana-Baptista Bladierja je zapisano, da je osumljenec v Združenem kraljestvu znan »zaradi spolnih kaznivih dejanj nad mladoletnimi osebami«.

»Vpisan je v register spolnih prestopnikov v Združenem kraljestvu in je trenutno iskan na nacionalni ravni zaradi nespoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz tega vpisa,« so pojasnili.

Poleg »ženina«, je policija aretirala še tri ljudi: dekličino 41-letno mamo, 24-letno Latvijko in 55-letnega Latvijca.

Deklica je v Francijo prispela le dva dni pred »slovesnostjo« in ni bila žrtev »nobenega nasilja, ne fizičnega ne spolnega«, prav tako »ni bila prisiljena igrati vloge neveste«, so sporočili iz policije.

