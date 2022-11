Zelene storitve: s triciklom do groba (FOTO)

Pariška pogrebnica Isabelle Plumereau želi prebivalcem francoske prestolnice, ki se tako kot vsa velemesta borijo z onesnaženjem, ponuditi bolj zelene pogrebne storitve: krsto do groba pripelje s posebnim triciklom. Intimni, ekološko ozaveščeni pogrebi so še majhen, a rastoč trend po svetu. Isabelle Plumereau pravi, da lahko njen specialni tricikel pripomore k bolj umirjenemu pogrebu.

Nežna mobilnost

Kolesarska pogrebna vozila že obstajajo v nekaterih evropskih državah, denimo v Švici in na Danskem, a to bo prvo tovrstno pogrebno kolo v Franciji, pravi 51-letna pogrebnica.

Bil naj bi bližje naravi.

»Osebno se mi zdi še kako smiselno združiti kolo oziroma tricikel in pogrebno vozilo. Ko govorimo o kolesarjenju v Parizu, govorimo o nežni mobilnosti. In če obstaja dan, ko potrebujemo nežnost, je to dan, ko nekoga, ki ga imamo radi, pospremimo na njegovi zadnji poti,« pravi Plumereaujeva. »Za pogrebnim triciklom lahko vsi hodijo počasi in mirno, slišijo drug drugega, slišijo naravo okoli sebe, veter v vejah dreves in pesem ptic. To se mi zdi najbolj učinkovita tolažba.«

Čaka na zeleno luč

Kakor je povedala Isabelle, je od mestnih oblasti že dobila odobritev za uporabo pogrebnega tricikla, ki ga je prilagodila francoskim cestnoprometnim predpisom, tako da zdaj čaka le še na zeleno luč svoje zavarovalnice.

To bo prvo tovrstno pogrebno kolo v Franciji.

Če nič drugega, je pogrebni tricikel res nekaj posebnega na pogled. Nekaterim, ki so ga že videli na testnih vožnjah po Parizu, se zdi zelo zanimiva rešitev, čeprav vsi niso ravno prepričani. »To je precej inovativna rešitev,« je novinarjem tiskovne agencije Reuters povedal 49-letni Parižan Elyes Meziou, a hitro dodal, da se sam ne bi rad peljal s triciklom na lastnem pogrebu.