Že drugič zadel jackpot

Igrala bosta še naprej. FOTO: Instagram

Slavijo tudi otroci in vnuki.

Ko so se mu pred očmi prikazale osupljive številke, sprva ni mogel verjeti, a zanimivo, občutek, da se je njegova denarnica pošteno odebelila, ni bil nov.iz Dingwalla v kanadski Novi Škotski je namreč zadel kar 11 milijonov evrov vreden jackpot: glavna nagrada na loteriji pa se mu je nasmehnila drugič, pred leti je namreč zadel že dobra dva milijona.Znesek bosta razdelila»Ne morem verjeti, da se lahko zgodi kaj takšnega,« je skorajda brez sape pojasnjeval Raymond, ob njem pa se je zadovoljna muzala žena, ki je pojasnila, da je mož sedemkrat preveril številke, saj ni mogel verjeti, da ga je loterijska sreča zadela že drugič. Zanimivo, po dobitku leta 2013 se je šalil, da bo igral še naprej, saj sreča nikoli ne počiva in ga bo zagotovo zadela še enkrat. »A tega seveda nisem mislil resno, saj tega nisem mogel pričakovati!« pove Raymond. »Bil sem veliko bolj presenečen kakor prvič, le kako bi lahko predvidel, da utegnem zadeti še v drugo ...« Prvi jackpot sta vložila v prenovo hiše, nov avtomobil, nekaj razkošnih potovanj, preostanek pa jima je služil kot dobrodošel dodatek k skromnima pokojninama.Kam bo pa dobiček romal tokrat? »Imava pet otrok in šest vnukov, tako da bo življenje vseh njih odslej mnogo lagodnejše. Od zdaj naprej ne bo več finančnih skrbi za nikogar od njih!« sta nesebično sklenila zakonca, ki bosta del dobitka darovala tudi lokalni bolnišnici in nekaj podjetjem, ki jih je koronakriza spravila na kolena. »Vedno skrbijo za nas, zato jim bova zdaj poskusila povrniti,« sta prijazno dodala Lillingtonova in zaupala, da bosta loterijske lističe kupovala še naprej.