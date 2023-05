Že 13 let zida sanjsko hišo: gradnja do zdaj stala že okrog 180.000 evrov

Mintu Roj je bil še deček, ko je med verskim festivalom opazil maketo Titanika in se zaljubil v slovito ladjo. Takrat je začel sanjati, da bo nekega dne živel v hiši, ki ji bo na las podobna, in sanj ni nikoli opustil. Ko je odrasel, je začel iskati mojstre, ki bi se lotili nenavadnega in zahtevnega podviga, a jih ni našel. Nekateri niso vedeli, kako bi se projekta lotili, drugi so hoteli preveč denarja, zato se je Mintu odločil, da se gradnje loti sam. Za tri leta je odšel v Nepal, kjer se je vpisal v gradbeno šolo, nato pa v domači Indiji začel graditi svojo sanjsko hišo. Od takrat je minilo 13 let, hiša pa je daleč od končane.

Gradnja jih je do zdaj stala že okrog 180.000 evrov.

Na srečo ima 52-letni Mintu izjemno razumevajočo ženo in otroke, saj se vsi trudijo, da bi očetu pomagali uresničiti sanje, najstarejši sin si je celo takoj, ko je bilo to mogoče, poiskal službo, ves zaslužek pa namenja gradnji – ta je družino do zdaj stala že okrog 180.000 evrov. Tudi žena Iti, oba se preživljata s kmetovanjem, je v okolici najela več zemlje ter povečala pridelovalne površine, da bi še kaj dodatno zaslužili.

Mintu ima srečo, da za njegove sanje živi in dela celotna družina.

Čeprav gre zelo počasi, pa vsi trdno verjamejo, da bodo nekega dne živeli v očetovi sanjski hiši. Ta sicer že zdaj v vas privablja radovedneže od blizu in daleč, saj deset metrov visoka zgradba na zunaj že močno spominja na Titanik. Nekega dne namerava Mintu v notranjosti zgraditi prav takšne lesene stopnice, ki so krasile legendarno ladjo, ter eno od sob opremiti v slogu kontrolne sobe, terasa pa bo taka kot glavni krov.