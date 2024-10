Zdravniki so mu iz trebuha odstranili živega tricentimetrskega ščurka (VIDEO)

Zdravniki bolnišnice Fortis v New Delhiju so bili presenečeni, ko so v tankem črevesu 23-letnega mladeniča našli tri centimetre velikega živega ščurka. 23-letnik je sicer nekaj dni tožil zaradi bolečin v trebuhu, preden so zdravniki odkrili vzrok.

Mladenič je povedal, da je jedel hitro hrano na lokalni tržnici in da je sumil, da ga zaradi tega boli trebuh, a so se njegove domnevne izkazale za zmotne.

Zdravniki so opravili endoskopijo zgornjega prebavnega trakta, nato pa v tankem črevesu odkrili tricentimetre velikega živega ščurka, je poročal Business Insider.

(Oglejte si videoposnetek)