Rodil se je otrok z dvema glavama, dvema srcema in tremi rokami (VIDEO)

V Indiji bi morala 28. marca na svet prijokati dvojčka, a so ob porodu tudi zdravniki obnemeli, ko je Šanin Kan rodila otroka z dvema glavama, s tremi rokami in z dvema srcema. Podobni primeri, ko sta otroka združena v trupu, se običajno končajo tragično, a tokrat se je zgodil čudež. Kako se bo sicer razpletlo, je nemogoče napovedati, sta pa mati in otrok ves čas na opazovanju. Trenutno ne načrtujejo operacij.

Ob tem se spominjajo primera iz leta 2019, ko je prav tako v Indiji 21-letna ženska rodila otroka z dvema glavama in tremi rokami. Mati Babita Ahirvar in mož Džasvant Sing Ahirvar sta bila v šoku. »Ko mi je babica podala otroka, zavitega v brisačo, sem mislila, da sta dvojčka, potem pa ugotovila, ko sem odgrnila brisačo, da je imel najin prvorojenec dve glavi in tri roke.« Dejala je še, da si je samo želela zdravega otroka in da ne ne ve, zakaj jo je vsemogočni kaznoval na tak način.