Zdravnica o cepljenju proti covidu, vsi pa so gledali početje sestre v ozadju (VIDEO)

Gledalci srbske televizije RTS so imeli v poročilih ob 13. uri kaj videti. Med prispevkom o cepljenju proti covidu 19, ko je direktorica bolnišnice razlagala o cepivu, je v kader prišla medicinska sestra, njeno početje pa je pritegnilo snemalca, da se je osredotočil nanjo. Kaže, da se je pripravljala, da prejme odmerek cepiva, zato si je začela slačiti zgornji del bele halje in pokazala modrček.Posnetek je postal uspešnica na spletnih omrežjih. Komentatorji se šalijo, da gre za eno najbolj gledanih poročil na RTS, drugi pa, da je posnetek primernejši za tretji dnevnik. Nekateri pa so navdušeni nad medicinsko sestro, ki je ostala predana svojemu delu in poslanstvu, hvalijo pa (v šali) RTS, da tako spodbuja ljudi k cepljenju ...