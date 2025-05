Zažgal hišo, da bi videl gasilce. 26-letnik priznal krivdo za dva požiga

Piromani so obsedeni z ognjem, toda 26-letni James Brown iz Northumberlanda v Združenem kraljestvu je obseden z gasilci, in ne z ognjem. V idealnem svetu bi bil sam gasilec, vendar se stvari niso tako izšle, zato se je zadovoljil z občudovanjem gasilcev od daleč – in nenehnim klicanjem na pomoč. Ko to ni bilo več dovolj, je zažgal lastno hišo samo zato, da bi jih videl pri delu.

Kakor pravijo sodni zapisi, se je lokalna gasilska brigada odzvala na klic in do hiše v Ashingtonu poslala gasilsko ekipo, potem ko je lastnik poklical reševalno službo in prijavil požar.

James Brown je zaradi neodgovornega ravnanja prejel pogojno zaporno kazen. FOTO: Northumberlandska policija

Dejal je, da so iz električne omarice švigale iskre in da se je vžgalo nekaj tekstila. Gasilci so pogasili manjši požar in za vsak primer odklopili dovod električne energije. Le 90 minut pozneje jih je Brown ponovno poklical in prijavil nov požar. Tedaj so morali pogasiti posteljnino, ki se je vnela, a ko so lastnika hiše pobarali o vzroku požara, je ta znova okrivil električni števec. To ni imelo smisla, saj so gasilci odklopili elektriko med prvim posredovanjem, zato so posumili, da je bil požar podtaknjen.

Na koncu priznal krivdo

Po sodnih zapisih je James Brown posnel gasilce, ko so hiteli gasiti požar, in se je zdel precej navdušen nad njihovo prisotnostjo na svoji posesti. Preprosto preverjanje njegove preteklosti je pokazalo, da je 26-letni moški v zadnjih 12 mesecih kar 80-krat poklical gasilce. Brown je na koncu priznal krivdo za dva požiga.

»Dejali ste, da bi bili v idealnem svetu gasilec in da vas gasilska služba že dolgo zanima. Očitno gre za obsedenost,« je sodnik Robert Adams dejal ob izreku sodbe. »Zdi se, da je vaš glavni interes stik z gasilsko službo, in ne podtikanje požarov. Zapravljate vire gasilske brigade, ki bi jih lahko uporabili za pomembnejše zadeve, ko so v nevarnosti življenja. Upam, da ste se kaj naučili.« Brown je bil zaradi kaznivih dejanj iz leta 2023 pred nedavnim obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni s 150 urami družbenokoristnega dela. Njegov odvetnik je dejal, da se »zelo kesa« in trenutno išče pomoč zaradi svoje obsedenosti z gasilci. Od aretacije se je vzdržal stikov z gasilsko službo.