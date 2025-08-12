Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo

Pravijo, da je najslabše, kar lahko storite, ko zbolite, to, da v Google vpišete svoje simptome. A očitno se lahko iskanje zdravniškega nasveta pri ChatGPT-ju konča prav tako slabo. 60-letni moški je to spoznal na lastni koži, ko je pristal v bolnišnici, potem ko se je zastrupil zaradi nasveta, ki mu ga je dal klepetalni robot z umetno inteligenco.

Primer, opisan v reviji American College of Physicians Journals, razkriva, da je bil Američan zaskrbljen zaradi količine soli v svoji prehrani in njenega negativnega vpliva na zdravje, zato se je odločil vprašati ChatGPT, kako lahko odpravi natrijev klorid iz prehrane. AI mu je predlagal, naj začne uživati bromid, ki ga v majhnih količinah najdemo v morski vodi in nekaterih mineralih. Bromid se je v preteklosti uporabljal kot sestavina v določenih farmacevtskih izdelkih, vendar so kasneje ugotovili, da je v večjih količinah strupen za človeka.

Moški, ki tega ni vedel, je začel sol nadomeščati z bromidom, ki ga je naročil prek interneta. Po približno treh mesecih je začel doživljati hudo paranojo in halucinacije, zaradi katerih so ga hospitalizirali.

Sprva sumil, da ga je zastrupil sosed

Ker prej ni imel nobenih težav z duševnim ali telesnim zdravjem, je sprva sumil, da ga je zastrupil sosed. Po zdravljenju s tekočinami in elektroliti je omenil še druge simptome, kot so novi mozolji in češnjevi angiomi. Zdravniki so na podlagi tega ugotovili, da trpi za bromizmom.

Bromizem, ki ga povzroča prekomerna izpostavljenost bromu, lahko povzroči nevrološke simptome, kot so epileptični napadi, tresenje, zmedenost in celo koma. Povzroči lahko tudi tesnobo, depresijo, psihozo, utrujenost in anoreksijo, med drugim.

»Navdihnjen s tem, da je na fakulteti študiral prehrano, se je odločil za osebni eksperiment, s katerim bi iz prehrane odstranil klorid,« pojasnjuje poročilo o primeru. Nadomestil je jedilno sol z »natrijevim bromidom, kupljenim prek interneta po posvetovanju s ChatGPT-jem, kjer je prebral, da je klorid mogoče zamenjati z bromidom — verjetno za druge namene, na primer čiščenje«.

Po treh tednih v bolnišnici so ga odpustili. Avtor primera pa opozarja druge, naj ne naredijo iste napake in ne jemljejo zdravstvenih informacij iz virov, kot je ChatGPT. Poročilo dodaja, da je treba upoštevati, da ChatGPT in drugi sistemi umetne inteligence lahko ustvarijo znanstvene netočnosti, nimajo sposobnosti kritične razprave o rezultatih in lahko spodbujajo širjenje dezinformacij.

Medtem pa OpenAI, razvijalec ChatGPT-ja, opozarja, da pogoji uporabe določajo, da informacije »morda niso vedno točne«. V pogojih je zapisano: »Na rezultatov naših storitev se ne smete zanašati kot na edini vir resnice ali dejanskih informacij, niti jih uporabljati kot nadomestek za strokovni nasvet.« V njih je še dodano: »Naše storitve niso namenjene uporabi pri diagnosticiranju ali zdravljenju zdravstvenih stanj,« poroča ladbible.com.