Zastrašujoč video, ki da misliti, starši bodite pazljivi

Na zloglasnem družbenem omrežju TikTok obstaja tudi poučna vsebina. Profil Varno spanje za otroke ABC ponuja nasvete in opozorila staršem, na kaj morajo biti pozorni, ko imajo dojenčka. prvo pravilo je, da v otrokovi posteljici ne puščajo ničesar, saj dojenčki radi zagrabijo prav vse.Tako so objavili posnetek dojenčka, ki leži v posteljici, starši pa so ob njem pustili majhno odejo. Dojenček je to med ležanjem prijel in povlekel na svoj obraz. Kaj kmalu se je zgodilo, da mu je začelo primanjkovati kisika. K sreči so starši to na video kameri opazili in hitro ukrepali.Na tem profilu je sicer veliko posnetkov, ki lahko mladim staršem pridejo še kako prav.