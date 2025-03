Zastavil si je izjemen cilj: v 60 dneh bo premagal kar 60 ultramaratonov

Russ Cook, s spletnim imenom Hardest Geezer, je po uspešno opravljenem teku po Afriki začel svoj najnovejši podvig – tek po Novi Zelandiji. Sedemindvajsetletni Britanec namerava premagati celotno Te Araroa Trail, dolgo 3000 kilometrov.

Na izjemno zahtevni poti bo pretekel 60 ultramaratonov, medtem ko se bo vzpenjal na gore ter švigal skozi gozdove in mesta. Cook pričakuje, da bo s traso opravil v približno 60 dneh. Opravil bo za približno deset Mount Everestov vzpona. Med izzivom bo izvedel tudi nekaj adrenalinskih podvigov, kot so skok z bungee jumpingom z mostu v Aucklandu, skok na vrvi v kanjon v Queenstownu in skok s padalom v Abel Tasmanu.

Med tekom po Afriki je zbiral denar za dobrodelne namene.

Kot pravi, so ga na Novi Zelandiji prijazno sprejeli. To bo njegov prvi večji izziv po Afriki. »Če kaj, so me izkušnje iz Afrike naredile bolj občutljivega za tveganja, ki jih lahko prevzamem, in tista, ki jih ne morem,« razkriva.

Tekaška pot Te Araroa je zelo razgibana. FOTO: Jekaterina Sahmanova/Getty Images

Afriko je pretekel po celotni dolžini, za ta vzdržljivostni test pa je potreboval 352 dni. Ekstremni izziv je začel 22. aprila 2023 na najbolj južni točki Južne Afrike in ga končal v Tuniziji, več kot 16.400 kilometrov severno. Premagal je številne izzive, vključno z zapletenimi vizumskimi postopki, zdravstvenimi težavami, geopolitičnimi vprašanji in celo oboroženim ropom. Cook meni, da med tovrstnimi podvigi človek osebnostno zraste.

»Nikoli nisi 100-odstotno prepričan, da ti bo uspelo.«

Med tekom po Afriki je zbiral sredstva za dobrodelne namene. Nabral je več kot milijon funtov, denar je razdelil različnim dobrodelnim organizacijam.