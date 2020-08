Iz Bosne in Hercegovine prihaja posnetek nevsakdanje zaroke. Trener nogometne šole Tempoje v nedeljo zaprosil svoje dekle, da se poroči z njim. In to na štadionu.Na igrišče so prišli otroci ter izvedli prekrasno koreografijo ter postavili človeško srce. Nato je prišla, možakar jo je sredi igrišča zaprosil, na tribuni so bili prijatelji s posebnim vprašanjem. Posnetek pove vse, kako ganjena je bila.