Zaročila se je s 44 let starejšim, a ne zaradi denarja ali vročih igric (FOTO)

Ljubezen ne pozna meja in se ne ozira na starost. To dokazujeta 24-letnain njej 44 let starejši zaročenec. Spoznala sta se v zavetišču za brezdomce, kjer sta delala kot prostovoljca in se zaljubila in hitro pričela živeti skupaj, poroča Daily Mail.Kot pravi Connie razlog za zaroko ni ne seks ne denar. Pravi, da so bili ljudje šokirani, ko si slišali za njuno ljubezen. »Najpogosteje slišim komentarje, da sva skupaj zaradi denarja ali pa zato, ker on želi seksati z mlajšo žensko.« Tudi njena družina sprva ni bila navdušena nad njuno zvezo in so se bali za njeno varnost. A sčasoma so Herba le sprejeli, ker so videli, da jo osrečuje in da mu lahko zaupajo. »Zdaj je del družine.«