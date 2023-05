Zaradi varstva osebnih podatkov ni mogla do svojega mačka (FOTO)

Mačke so znane po tem, da v drugem okolju nimajo težav z iskanjem novega doma. Tudi Fred, eleganten bel maček s svetlo rjavimi lisami, ki je nekega dne odšel od 76-letne lastnice Beryl Edwards, se je hitro znašel: novi lastniki, ki so mu odprli vrata svojega doma, so ga tako vzljubili, da ga niso hoteli vrniti.

Z bratcem na domačem vrtu.

Ko jo je Fred, ki ga je Edwardsova skupaj z njegovim bratcem posvojila v zavetišču, poleti 2021 popihal na svobodo, je lastnico zelo skrbelo. Tolažila pa se je z mislijo, da je maček čipiran in ga bo zaradi tega lažje našla. Neizmerno veselje je prevzelo upokojenko, ko je izvedela, da je podjetje, ki se ukvarja z iskanjem čipiranih živali, odkrilo, kje je Fred. A veselju je sledil hladen tuš: podjetje ji je sporočilo, da ji kraja, kjer je njen ljubček, ne smejo razkriti zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov. Fredovi novi lastniki so namreč sodelovanje odklonili, saj so prikupnega najdenčka želeli obdržati. Z nekdanjo lastnico se niso želeli niti pogovarjati, mačka ji pod nobenim pogojem niso nameravali vrniti. »Si lahko predstavljate to paleto čustev? Od sreče, da je Fred živ, do zavedanja, da ga hoče imeti nekdo drug,« se pretresena spominja Edwardsova.

Spet v paru razveseljujeta upokojeno učiteljico.

Na koncu se je morala vmešati policija. Edwardsova je izvedela, da je edini način, da dobi mačka nazaj, pomoč organov reda in miru, ki so ji povedali, da bodo primer obravnavali kot potencialno krajo. Novi Fredovi lastniki v policijske zadeve vendarle niso želeli biti vpleteni in so ga nekdanji učiteljici končno vrnili. Fred je živ in zdrav tako spet doma.