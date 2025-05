Zaradi te droge je ostal brez mehurja: »Vsakih 60 sekund moram na stranišče«

Oliver Westall iz Velike Britanije je bil le otrok, ko je prvič prišel v stik s ketaminom – sintetično snovjo, znano predvsem kot »zabavna droga«. Njegova zasvojenost se je začela s prijetnim občutkom topline in omrtvičenosti, ki mu je – kot pravi – pomagal ublažiti tesnobo. A kmalu je postal ujetnik droge.

V najhujši fazi je Oliver, danes star 24 let, dnevno porabil 21 gramov ketamina, kar je pomenilo tudi finančni propad. V desetih letih je za drogo zapravil več kot 350.000 evrov (okoli 300.000 funtov). Denar je pridobival z ulično prodajo droge – pri 16 letih je začel preprodajati, da bi si lahko privoščil odvisnost, vredno približno 64.000 evrov letno (55.000 funtov).

Od razpok v mehurju do neznosnih bolečin

Telesne posledice so uničujoče. Po 18 mesecih intenzivne uporabe so se pojavili t. i. »ketaminski krči«, prvi znaki hudih težav z mehurjem. Začel je krvaveti, izločati strdke v velikosti približno 3 cm, zaradi napenjanja mu je popokala celo vez v očesu. Mehur se mu je sčasoma skrčil na komaj 10 ml.

V najhujši fazi je Oliver, danes star 24 let, dnevno porabil 21 gramov ketamina. Simbolična fotografija. FOTO: Fb

»Vsakih 60 do 90 sekund moram na stranišče. Že pet let se nisem naspal, brez da bi se prebudil premočen. Vsako noč se zbudim v mokrih rjuhah,« pravi Oliver. Zaradi težav je začel že pri 20 letih uporabljati vpojne hlačke – dnevno zamenja do 10 kosov. Zdaj ga čaka operacija, pri kateri mu bodo odstranili mehur in vstavili urostomsko vrečko.

Psihični razkroj in prividi

Psihične posledice so bile prav tako strašljive. »Pogovarjal sem se z mrtvimi sorodniki, izgubljal stik z resničnostjo. Bil sem popolnoma psihotičen, dneve in tedne preživel sam s svojo vrečko ketamina,« se spominja. Več kot 20-krat je bil hospitaliziran, a kot trdi, so ga pogosto odslovili brez ustrezne pomoči. Šele pri 22 letih mu je zdravnik povedal: »Vaš mehur je nepopravljivo uničen.«

Prelomnica v njegovem življenju je bila odločitev za zdravljenje v verskem rehabilitacijskem centru. Z duhovnim vodjo Alanom je našel vero in moč, da se dvigne. Trezen je od 17. junija 2024.

»Vem, da me čaka življenje z vrečko, a hkrati vem, da je moje življenje vredno živeti. Moj cilj je pomagati drugim in pokazati, kako uničujoč je lahko ketamin. Če bi nehal pred štirimi leti, bi morda še imel svoj mehur.«

Danes svojo zgodbo deli s sledilci na spletu. Po operaciji želi ustanoviti dobrodelno organizacijo za pomoč drugim odvisnikom. Njegovo sporočilo je jasno: »Prekinite toksične odnose, tudi če so to prijatelji ali družina. Če poskušate premagati odvisnost sami, vas bo zlomila. Poiščite pomoč – svoboda obstaja.«

Oliverjeva zgodba je pretresljiv opomin, da se droge lahko hitro spremenijo v nočno moro, iz katere ni vedno poti nazaj. S svojim pričevanjem želi rešiti druge, ki so na podobni poti, in jim pokazati, da tudi po najtemnejšem obdobju obstaja luč.