Zaradi Sofije iz Ukrajine zapustil ženo in dva otroka, zdaj obupan kliče policijo: »Ne morem več!«

Se spomnite lepe Sofije Karkadim iz Ukrajine, ki sta jo Britanca Tony Garnett (30) in njegova žena Lorna (22) kot begunko sprejela v svoj dom? Potrebovala je le 10 dni, da ju je ločila in Tonya prepričala, da zapusti ženo in dva otroka. No, štiri mesece kasneje mu je prekleto žal. Tony je Sofio že spodil iz svojega doma, saj pravi, da se opija, meče nože po hiši in skuša porušiti njegov odnos s hčerama.

Ko je Lorna izvedela, kaj se dogaja bivšemu možu, je povedala, da je vedela, da se bo ta zveza končala katastrofalno, čeprav je priznala, da je presenečena, da se je zgodilo tako hitro. Svojim prijateljem je zaupala, da se nikoli ne bo vrnila k Tonyju. »Tolikim stvarem se je odrekel zaradi ene ženske. Zaradi prepovedi približevanja se že mesece nisva videla, on pa zelo redko vidi otroka. Vendar do njega ne čutim nobene simpatije,« je po poročanju Daily Maila povedala Lorna.

Tudi Tony je komentiral svoj razhod z Ukrajinko. »100-odstotno sem končal z njo! Končala sva kot par!« Povedal je, da je vse skupaj doseglo vrhunec, ko so praznovali njegov 30. rojstni dan. Sofija se je tako napila, da je v steno vrgla nož, Tony se je zbal zase in poklical policijo. »Ne morem več prenašati njenih zlorabe in jeze. Zapustil sem Lorno in svoja dva otroka zaradi nje, poskusil sem vse, da bi ta zveza uspela, a nič ne deluje. Vedel sem, da bom izpadel kot kreten, če se bova razšla, predvsem zaradi medijev in vseh člankov o najini ljubezni. Resnično sem ji poskušal pomagati. Mislil sem, da trpi za po(st)travmatsko stresno motnjo, vendar je iz Kijeva in tam sploh ni bilo vojne. Njeno vedenje je neupravičeno.«

Sofija situacije uradno (še) ni komentirala, je pa na instagramu zapisala: »Tega nisem pričakovala od tebe po vsem, kar sva preživela, Anthony. In Lorna – nisi mu dovolila, da bi videl svoja otroka. To je rezultat tvoje igre.«