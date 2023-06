Zaradi mask se ne znajo več smejati, zdaj obiskujejo tečaj (FOTO)

Medtem ko smo v Evropi nošenje mask za zaščito pred širjenjem virusov, okužbo drugih ali onesnaženim zrakom prevzeli šele v času epidemije covida-19, so bile v Aziji, tudi na Japonskem, maske za obraz nekaj običajnega že pred usodnim letom 2019. Med epidemijo, ko je nošenje mask priporočila tudi vlada, je njihova uporaba skokovito narasla, mnogi Japonci pa jih niso prenehali uporabljati niti, ko se je globalna panika navsezadnje končala.

Obiskovalka tečaja pravi, da med epidemijo ni dosti uporabljala obraznih mišic.

Mnogi se od takrat v javnosti sploh ne pojavijo več brez nje in marsikdo ne ve več, kako je živeti brez zakritega obraza. Ena od takšnih je 20-letna Himavari Jošida, ena od mnogih tečajnikov na tečaju smehljanja. »Od začetka epidemije covida-19 nisem kaj dosti uporabljala obraznih mišic,« pravi. Na tečaju, ki ga vodi Keiko Kavano skupaj z drugimi tečajniki, vadi nasmeh pred ogledalom tako, da s prsti razteza ustne kotičke do želene širine. Lastnica podjetja Egaoiku, kar v prevodu pomeni učenje smehljanja, opaža štirikratno povečano povpraševanje po lekcijah, ki stanejo več kot 50 evrov ena, če se odločite za individualno vadbo s trenerjem.

Osamljenost

»Mislim, da med ljudmi narašča potreba po tem, da bi se smehljali,« je zadovoljna podjetnica, ki meni, da se Japonci že tako ali tako smehljajo veliko manj kot zahodnjaki. Razlog za to naj bi bilo življenje na otoku, saj se počutijo bolj varne kot ljudje na celini. »Kulturološko smehljanje pravzaprav pomeni: nimam pištole, nisem ti nevaren,« razlaga. In ker se Japonci, pravi, počutijo varne in menijo, da jim drugi niso nevarni, potreba po smehljanju ni tako velika. Da pa se je smehljati vseeno lepo in da si ljudje tega želijo, kaže nenadna velika priljubljenost njenega tečaja.

Inštruktorica Keiko Kavano opaža porast povpraševanja po učenju smehljanja.

Japonska raziskava je pokazala, da je po koncu epidemije na Japonskem kar 55 odstotkov ljudi še vedno nosilo masko enako pogosto kot v času epidemije. Le 8 odstotkov jih je po koncu te popolnoma prenehalo nositi masko. Ena od velikih težav Japonske je osamljenost, s katero se spopada mnogo državljanov. Med epidemijo je zaradi izolacije postala še bolj pereča.