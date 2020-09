Zaradi magičnega seksa se je zaljubila v 30 let mlajšega: končalo se klavrno

Britanka se je brezglavo zaljubila v 30 let mlajšega moškega, še posebej jo je prepričal s posteljnimi radostmi. Rodney jo je zelo dolgo snubil, vendar brez uspeha, potem pa se mu je nekega dne le vdala. Zaprosil jo je sredi polnega kluba in 68-letna Beth Haining je dahnila usodni da.



​Uživala je v vročem seksu in se predajala mlajšemu ljubimcu, ko se je začela njena pravljica podirati kot hišica iz kart. Za svojega poskočnega žrebca naj bi zapravila skoraj vse prihranke, šlo naj bi za okoli 20 tisoč evrov.



Spoznala sta se prek spletnega portala za zmenke in počasi sta se zaljubila. Kmalu jo je Rodney začel prositi za denar, saj naj bi vlagal v svojo glasbeno kariero. Po zaroki je sledila tudi sanjska poroka, po kateri je šlo vse samo še navzdol.



Beth je ugotovila, da se ji je zlagal o svoji starosti, saj je bil v resnici kar 10 let mlajši. Začel je tudi godrnjati ob vsaki njeni potezi in nikakor mu ni mogla več ustreči.