Packa na letalu: zaradi intimnosti končala v priporu, policija objavila fotografiji

Med sobotnim letom na liniji New York–Sarasota v Združenih državah Amerike, 19. julija, je prišlo do incidenta, ki se je končal z aretacijo para.

Po navedbah ameriških medijev je stevardesa prijavila dogodek, ki je močno vznemiril druge potnike, vključno z več otroki in njihovimi materami.

Obtožbe zaradi nemoralnega vedenja

Po pristanku na Mednarodnem letališču Sarasota–Bradenton je policija aretirala 42-letnega Christopherja Arnolda in 43-letno Trisho Riley iz Danburyja v ameriški zvezni državi Connecticut.

Njuno vedenje je bilo razlog za začetek preiskave. Par se sooča z obtožbami zaradi nespodobnega in nemoralnega obnašanja, saj naj bi med letom imela intimni odnos. Po zaslišanju sta bila izpuščena in se bosta pred sodiščem znova pojavila 15. avgusta.

Ta primer znova opozarja na pomen spoštovanja pravil in družbenih norm med letalskimi leti – še posebej takrat, ko so prisotni otroci in družine, poroča telegraf.rs.

