Zaradi imena ob nevesto

Mama Japonca Teraučija Happyja je ob izbiri imena, ki v angleščini pomeni srečo, zagotovo razmišljala le o najboljšem za otroka, z izborom pa je, kot pravi njen sin, izrazila občutke, ki jih je občutila ob njegovem rojstvu. Žal pa izbira imena 27-letniku ni prinesla veliko dobrega. Prav nasprotno, kot trdi Happy, mu je otežila življenje na skoraj vsakem koraku.

Ko je bil majhen, so ga otroci zbadali in celo ustrahovali zaradi imena in na žalost se stvari z leti niso izboljšale.

Na razgovorih za službo mora pokazati osebno izkaznico.

Med odraščanjem je Terauči sovražil praznovanja, kot so rojstni dnevi ali prazniki, z voščili, ki so vključevala besedo srečno, so ga otroci vedno dražili.

Ni primeren za zeta

Ko je začel iskati službo in pošiljati življenjepise oziroma prošnje za zaposlitev, so ga podjetja pogosto ignorirala, ker so mislila, da se norčuje, in tudi ko so ga poklicali na razgovor, so marsikje menili, da gre za šalo, dokler jim ni pokazal osebne izkaznice. Na neki točki je bil odločen, da si bo ime spremenil, a si je premislil zaradi mame. Edina priložnost, ko mu je ime dobro služilo, je bila, ko se je prijavil na razpis za prodajalca in je podjetje njegovo ime ocenilo kot dober znak.

Med nastopom v televizijski oddaji na ABEMA Prime je Happy povedal, da mu ime preprečuje poroko. Imel je že resno dekle in jo je hotel popeljati pred matičarja, a se je zgodba obrnila drugače. Hladen tuš ga je doletel, ko je obiskal izbrankine starše in opazil, da so se ob njegovem imenu začeli mrščiti, to je uničilo njegovo romantično razmerje. Kot je razložil, so starejši ljudje na Japonskem zelo tradicionalni in se jim njegovo ime zdi čudno in neprimerno, zato si ga ne želijo za zeta.