Vsi se zgražajo: zaprosil jo je med pogrebom (FOTO)

Zaroka naj bi bila srečen trenutek, ki se ga bo par spominjal še dolgo. Moški običajno dolgo zbirajo pogum za ta pomembni korak, veliko truda gre tudi v izbiro popolnega prstana, kraja in časa, ko bodo svoji dragi zastavili vprašanje, ki bo obema spremenilo življenje.

Posnetek je v le nekaj dneh komentiralo na stotine ljudi.

Tu in tam se kakšen ušteje in sproži val ogorčenja, ko za zaroko denimo izbere poroko katerega od svojih prijateljev ali sorodnikov, kar se pač ne spodobi, ni pa do zdaj še nikomur padlo na pamet, da bi svoji partnerici zaročni prstan nataknil na pogrebu. Prvi je to storil moški iz Republike Južne Afrike, ki je za nameček pred izbranko pokleknil na pogrebu njenega očeta.

Posnetek nerodne zaroke je na družabnem omrežju objavila ena od žalujočih in nemudoma je sprožil mešane odzive. Nekateri so moškega branili, da je s to gesto najverjetneje želel le potolažiti žalujočo hčer in ji vsaj nekoliko polepšati dan, ali da jo je pred očetom, četudi je bil ta pokojni, zaprosil iz spoštovanja, večina pa se je strinjala, da uboga ženska ni bila v primernem čustvenem stanju, da bi sploh lahko dojela, kaj se dogaja.

Nekateri menijo, da jo je pred očetom, četudi je bil ta pokojni, zasnubil iz spoštovanja.

Slednje je bilo najbrž blizu resnici, saj je mladenka delovala nadvse zmedeno, ves čas je jokala in dolgo ni črhnila besede, videoposnetek pa se konča, preden bi gledalci lahko slišali njen odgovor. Glede na to, da je moškemu ponudila tresočo se roko, da bi ji lahko nataknil prstan, sicer ugibajo, da bo pogrebu res sledila še poroka.