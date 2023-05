Zapravil že 22.000 evrov, da bi obiskal 866 pubov slovite verige

Pravijo, da si mora človek, ko gre v pokoj, najti kak hobi, a najbrž ne konjička, kakršnega si je omislil nekdanji voznik viličarja Dave Bingham. Ta si je lepega dne zadal, da bo obiskal prav vsak pub verige Wetherspoon. Britanec je za uresničitev svojih sanj zapravil že dobrih 22.000 evrov.

Za obisk enega je kupil letalsko vozovnico.

Idejo za kroženje po angleških in irskih pubih slovite znamke je dobil, ko mu je partnerica kupila iskalnik Wetherspoonove ponudbe. Ta poleg pubov obsega tudi hotele po vsej Veliki Britaniji in Irskem. Do zdaj jih je 60-letnemu Angležu iz Burtona uspelo obiskati 866, med uresničevanjem svojega cilja pa jih je nekoč na en dan obiskal kar 14. Do konca še ni prišel, saj mu jih manjka devet na Irskem, obiskal pa tudi še ni lokala Flying Horse (v prevodu Leteči konj) na letališču Gatwick. V irske pube, ki jih še ni odkljukal, se namerava odpraviti 21. maja. S partnerico se bosta podala na križarjenje, ob tem pa še uresničila Davovo željo. »Ustavila se bova v vseh pravih krajih, da bom lahko končal nalogo,« načrtuje.

Zanimivo je, da Dave pravzaprav sploh ne pije in ni človek, ki bi se rad zadrževal v pubih. Nalogo si je zadal bolj zato, da bi popestril potovanja, potem pa ga je ideja tako navdušila, da je denimo samo zaradi obiska enega od letaliških pubov rezerviral letalsko vozovnico na Poljsko; le tako je namreč lahko vstopil mimo varnostnikov v letališko notranjo čakalnico, kjer je pub.

Flying Horse na letališču Gatwick mu še manjka na seznamu. FOTO: Arhiv Wetherspoon

Upokojeni voznik viličarja pa sploh ni edini, ki mu je padlo na pamet obiskati vse Wetherspoonove pube. To si je pred njim omislil njegov rojak Neil Wesson. Novembra lani je poročal, da mu je uspelo obiskati 736 lokalov te verige v Veliki Britaniji. »Vedno sem rad zbiral stvari,« je pojasnil svoje početje.