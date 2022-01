Zapomnite si te tri datume: avgusta 2022 nas čaka grozljivo odkritje

Tiktoker, ki raje ostaja anonimen in trdi, da prihaja 'iz prihodnosti', je s svojimi sledilci konec decembra prijazno delil seznam pomembnih datumov za letošnje leto. Na viralnem posnetku je zapisal: »Menijo, da sem lažni popotnik v času, vendar lahko dokažem, da nisem. Zapomnite si te tri datume ...« Nato nadaljuje: »15. marca 2022 bo izbruhnil vulkan in ustvaril oblak pepela okoli polovice sveta. 28. junija 2022 bo letalo izginilo za en mesec in se nato vrnilo, a potniki na letalu bodo govorili, da je vse skupaj trajalo le tri ure. 2. avgusta 2022 bomo vzpostavili stik s podzemno civilizacijo.«

Njegove napovedi so seveda sprožile plaz komentarjev. En uporabnik je zapisal: »Tvojih zadnjih 10 napovedi se ni nikoli uresničilo!! Zakaj bi ti tokrat verjel????« Nekdo, ki je komentiral silvestrovo, je sarkastično zapisal: »Pozneje ob polnoči bo ognjemet.« Na kar je popotnik v času odgovoril: »Dejstvo.«

Še en samooklicani popotnik v času Aery Yormany (@aesthetictimewarper) je prav tako nedavno delil nov videoposnetek, da bi nas vse pripravil na leto 2022, in zapisal: »Veliko morate vedeti.« V posnetku pravi, da mu predolgo nismo verjeli, in da je skrajni čas, da si zapomnimo te tri glavne datume za 2022. Nadaljuje z naštevanjem treh napovedi za prihodnje leto, vključno z odkritjem morskega bitja, ki je celo večje od modrega kita. Pojasnjuje: »11. marec – prvi človek ima otroka s šimpanzom, lahko govori in ima lastnosti obeh. 19. april – pojavi se nov sev covida, 'omega', petkrat slabši od vseh drugih različic. 17. september – v oceanu odkrijejo največje bitje, imenovano Cerine Croin, ki je več kot štirikrat večje od modrega kita.«

Kateremu popotniku v času boste verjeli?