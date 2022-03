Zapomnite si ta datum, takrat nas čaka šok

Mrtva slavna osebnost bo septembra 2022 čudežno oživela in priznala, da je vseskozi lagala o svoji smrti … če gre verjeti popotniku v času, ki trdi, da prihaja iz leta 2236. Novico je sporočil prek svojega tiktoka, posnetek, ki je nastal 10. marca, pa ima že več kot 14 milijonov ogledov. Med drugim trdi, da bo svoje moči 'dokazal' z drugimi napovedmi in tako prepričal tudi največje nevernike.

»Nekateri ljudje ne verjamejo, da sem pravi popotnik v času, zato je tukaj nekaj precej velikih dogodkov, ki se bodo zgodili leta 2022,« pravi. »17. junija bodo v Tihem oceanu odkriti prvi znaki največjega oceanskega bitja doslej. 16. septembra bo 'vstal od mrtvih' glasbenik in priznal, da je lagal o svoji smrti. Do konca leta bodo roboti zavzeli do 20 odstotkov več delovnih mest, na katerih bodo nadomestili ljudi.«

Zdi se, da nekaj ljudi le verjame v njegove napovedi. Nekateri menijo, da bo glasbenik, ki se bo vrnil, Michael Jackson ali Tupac Shakur.

Koga pa bi vi najraje spet videli med živimi?