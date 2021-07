Zapeljivo cepivo: v slačiklubu!

Potem pa še ples ob drogu

Nagrada za cepljene: ples v naročju!

Lahko je tudi prijetno doživetje. FOTO: M-production/Getty Images

V Las Vegasu je mogoče prav vse. Igralniška meka, kjer ne primanjkuje klubov z golo kožo in drznimi plesnimi nastopi, pa spodbuja tudi odgovoren pristop k zdravju. In to v ikoničnem klubu Hustler, klubu, ki ga je ustanovil zdaj že pokojni revolucionar spolne industrije, ki se je med pandemijo prelevil v eno od najbolj priljubljenih cepilnih središč.Številne države po svetu različno spodbujajo k cepljenju, ki se ga pogosto izvaja zunaj ustaljenih zdravstvenih ustanov; najbolj priljubljene točke so športne dvorane, gostilne in marsikje tudi cerkve, v Las Vegasu pa je vrata odprl slačiklub, kjer obiskovalce kljub resnim okoliščinam še vedno pozdravijo barvne luči in zapeljiva glasba.V Hustlerju se je mogoče cepiti ob petkovih večerih, po nekaj urah, namenjenih zdravstveni preventivi, pa se klub vrne k svoji običajni dejavnosti, s seksi plesalkami na odru. No, tudi nastopajoča dekleta želijo biti zgled strankam, zato so se mnoga izmed njih prav tako odločila za cepljenje. Odziv je izjemen, so zadovoljne pristojne zdravstvene oblasti, za pomemben korak pa se odloča veliko več moških, ugotavljajo: mnogi izmed njih so prvič v življenju obiskali slačiklub, prej jim življenjske sopotnice tega pač niso dopustile.A zavoljo zdravja je dovoljeno vse, če torej po cepljenju kdo sklene še malce posedeti v prijetnem okolišu in si ogledati sproščujoč ples ob drogu, ni prav nič narobe, spodbujajo v klubu, kjer upajo, da bodo z zdravstveno propagando znova uspešno zagnali posle in jih počasi vrnili v ustaljene tirnice.Cepljene obiskovalce pa so še dodatno nagradili: podelili so nekaj članskih izkaznic, vstopnice za enkratni obisk, steklenico alkoholne pijače, ples v naročju in še marsikaj. Upajo pa, da bodo z organizacijo cepljenja v prostore kluba privabili nove stranke. Zvesti obiskovalci so namreč že zasedli svoje položaje, so zadovoljni.