Zanosila je med nosečnostjo

Zgodi se lahko ženskam, ki ovulirajo več kot enkrat na mesec. FOTO: Jezperklauzen/Getty Images

To bo najverjetneje njena prva in zadnja nosečnost, saj z možem, čeprav sta si družino želela, nikoli nista načrtovala toliko otrok.

Američanka, ki je svojo neverjetno zgodbo s svetom delila prek družabnega omrežja, kjer je znana le pod vzdevkom BlondeBunny, je po naravni poti zanosila z dvojčkoma, česar sta se z možem izjemno razveselila.Nato pa jo je pri enem od naslednjih obiskov pri ginekologu čakalo še eno presenečenje – kar naenkrat se je na ultrazvoku pojavil tretji zarodek. Bodoča mama, ki otroke pričakuje aprila ali maja, je zdravniku povedala, da sta imela z možem spolne odnose še nekajkrat po spočetju dvojčkov, in on je pojasnil, da je mogoče, da je bil tretji otrok spočet takrat. Gre za sicer redek pojav, imenovan superfetacija, lahko pa se zgodi pri ženskah, ki ovulirajo dvakrat na mesec, a je možnosti za to manj kot odstotek. V teh primerih nosečniški hormoni iz neznanega vzroka ne preprečijo jajčnikom, da ti ne bi izločali novih jajčec, in če takrat pridejo v stik s spermijem, nastane nov zarodek.Omenjena Američanka je sprva sicer mislila, da je že v prvo zanosila s trojčki, da pa eden zaostaja v razvoju, a njen ginekolog je podrobno spremljal razvoj tretjega zarodka in lahko je z gotovostjo zatrdil, da je bil spočet pozneje. Razvijal se je povsem normalno, le z desetdnevno zamudo. »Dekleta, resda je pojav redek, a ne dovolite, da vaš moški nosečnost uporablja kot izgovor, da mu ni treba nositi kondoma. Lahko se vam zgodi to,« je v videoposnetku v smehu dejala blondinka, ki pravi, da bo to najverjetneje njena prva in zadnja nosečnost, saj z možem, čeprav sta si družino želela, nikoli nista načrtovala toliko otrok.Ker so bili vsi trije otroci spočeti tako blizu skupaj, jih bo najverjetneje lahko rodila hkrati, kot trojčke, upa pa, da jih bo donosila vsaj do 28. tedna, še bolje bi bilo do 32. in 35.