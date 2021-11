Žalujoči očetje s hojo zbirali denar

Njihove zgodbe so pretresljive, a zadnja izkušnja je nadvse ganljiva in veliko upanje za boljši in srečnejši jutri, so prepričani preštevilni Britanci in drugi po svetu, ki so podprli tri žalujoče očete na pohodu. Mike Palmer, Andy Aiery in Tim Owen so namreč prezgodaj izgubili hčerke, ki so si vzele življenje, s svojo dobrodelno akcijo pa so sklenili ozaveščati o pereči problematiki samomora in zbirati denar za pomoč posameznikom v stiski.

Donacije presegle pričakovanja

Trojica se je odpravila na 480 kilometrov dolgo pot, med katero so zbirali denar za preprečevanje samomorov in pomoč ljudem v stiski: upali so, da bodo zbrali okoli 35 tisočakov in jih namenili izbranim dobrodelnim organizacijam, a so nazadnje zbrali več kot pol milijona in presegli vsa pričakovanja. Ganjeni očetje, ki so tako povezali svoja domača okrožja oziroma grofije, Cumbrio na zahodu Otoka, Greater Manchester in Norfolk na vzhodu, so se po 15 dneh, kolikor so potrebovali za podvig, zahvalili vsem dobrotnikom in podpornikom, tudi zvezdnikom za njihove radodarne prispevke, denimo, Nicole Kidman in Daniel Craig sta darovala po deset tisočakov in k donacijam spodbudila še številne druge.

Trojica je prepričana, da bodo dobrodelne organizacije, ki jim je namenila zajeten znesek, še glasneje ozaveščale o oblikah pomoči, namenjene vsem tistim, ki menijo, da so se znašli v brezizhodnem položaju. Želijo si, da bi drugi sprejeli drugačno odločitev kakor njihove hčere, in tako preprečili trpljenje in bolečino, ki ju sami doživljajo na vsakem koraku. V Sloveniji lahko vsakdo, ki se znajde v hudi duševni stiski, pokliče 112, zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (116 123), TOM (116 111), Klic v duševni stiski (01 520 99 00) ali Žensko svetovalnico – krizni center (031 233 211).