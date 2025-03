Zakaj so moški obsedeni z ženskimi prsmi? Raziskovalci so ugotovili to

Raziskava Univerze v Wrocławu se je osredotočila na vprašanje, ki že desetletja bega znanstvenike: zakaj heteroseksualne moške tako zelo privlačijo prsi? Gre za nekaj, kar je prirojeno ali kulturno pogojeno?

Da bi našli odgovor, so raziskovalci preučevali pleme Dani v Zahodni Novi Gvineji, kjer so do pred približno 20 leti ženske hodile naokrog brez zgornjih delov oblačil. Nato so se pod vplivom zahodne kulture začele zakrivati, to pa je raziskovalcem omogočilo edinstveno priložnost, saj so lahko uporabili dve generaciji moških iz iste kulture, a z različnimi izkušnjami in različno izpostavljenostjo ženskim prsim.

Razlik ni bilo

Raziskava je vključevala 40 starejših Dani moških, ki so odrasli v času, ko se ženske niso zakrivale, in 40 mlajših moških, ki so odrasli v družbi, kjer so ženske prsi v javnosti že skrivale. Moške so vprašali, kako pogosto se dotikajo prsi svojih partnerk in kako spolno vzburjeni se počutijo ob pogledu na gole ženske prsi.

Rezultati so pokazali, da med obema skupinama ni bilo razlik v pogostosti dotikanja prsi ali stopnji spolne vzburjenosti ob pogledu na gole ženske prsi, kar pomeni, da gre za prirojeni in ne kulturno pogojeni fenomen, kar pomeni, da imajo to pač »v krvi«.

Psiholog Steve Stewart-Williams z Univerze v Nottinghamu v Maleziji je dodal, da je ideja, da je navdušenje moških nad ženskim oprsjem zgolj izum zahodne kulture, vedno zvenela neverjetno. »Zahodna kultura bi lahko naključno ustvarila moško obsedenost z ženskimi komolci ali nosnicami? Nova študija se mi zdi prepričljiva in logična,« je dejal Stewart-Williams.

Obline so privlačne

Omenjena raziskava je sicer del širšega trenda raziskovanja, kaj naredi žensko telo privlačno. Nedavna študija Univerze v Konstanzu je denimo pokazala, da je najbolj privlačna ženska postava tista z izrazito obliko peščene ure. To lahko pojasni, zakaj so zvezdnice z oblinami, kot sta Marilyn Monroe ali Kim Kardashian, redno na lestvicah najbolj privlačnih žensk, redko pa se na njej pojavljajo vitkejše zvezdnice.