Zadet do neba ukradel turistični vlak, pobral celo potnike (FOTO)

Neverjetna, skoraj filmska zgodba prihaja iz ameriške zvezne države Florida, kjer je 57-letni moški obeležil svoj rojstni dan z nenavadnim dejanjem – pod vplivom prepovedanih substanc je ukradel turistični vlakec.

Po navedbah tamkajšnje policije je Jonathan Patrick Winslow v petek, 4. julija, v zgodnjih dopoldanskih urah pripeljal na postajališče turističnega vlaka. Očividci so povedali, da je na parkirišče pridrvel s svojim avtom, iz katerega je bobnela glasna rock glasba, nato pa se odpravil naravnost proti vlakom, ki turiste vozijo po mestu.

»Delal sem tukaj,« je rekel in se odpeljal

Winslowu je uspelo pretentati enega od zaposlenih – prepričal ga je, da je v preteklosti že delal pri podjetju in da bi si rad od blizu ogledal vlakec. Ko je dobil ključe, pa se je kar odpeljal – naravnost v središče mesta.

Zmedeni zaposleni je dogodek nemudoma prijavil, policisti pa so hitro ugotovili, kdo je storilec. Winslow je namreč na kraju dogodka pustil svoj avto s prižganim motorjem in še vedno preglasno glasbo.

Ustavljen, preden bi prišlo do česa hujšega

Med »rojstnodnevno vožnjo« je Winslow na svojem improviziranem vlaku pobral še dva naključna potnika, ki nista imela pojma, da ju vozi človek brez dovoljenja. Policija je vlakec ustavila še pravi čas – preden bi lahko prišlo do morebitne nesreče.

Med zaslišanjem je Winslow razburjeno izjavil, da je bil vlak le »izposojen« in da je tistega dne njegov rojstni dan. Policisti so v zapisniku navedli, da je »govoril hitro in bil vznemirjen«, v žepu pa je imel stekleno pipico, ki so jo policisti zasegli. Sam je trdil, da jo uporablja za marihuano, a policisti so ugotovili, da gre za pripomoček za uporabo metamfetamina.

Winslow je bil pridržan in odpeljan v okrožni zapor. Obtožen je vloma, tatvine vozila in posedovanja pripomočkov za uporabo drog. Po poročanju ameriških medijev se utegne njegov rojstni dan spremeniti v daljši konflikt z zakonom.

Ni osamljen primer: tudi v Veliki Britaniji ukradel avtobus

Podoben bizaren primer se je zgodil že leta 2021 v britanskem mestu Poole, kjer je 52-letni Stephen McCartan po popivanju z neznancem okoli 1. ure zjutraj izgubil svojega novega prijatelja in se znašel na avtobusni postaji. Tam se je za eno uro ulegel na dvonadstropni avtobus, nato pa se prebudil in ga – brez vozniškega dovoljenja – zapeljal proti domu, oddaljenemu približno pet kilometrov.

Na poti je trčil v parkirani avtomobil in železno ograjo, povzročena škoda pa je dosegla okrog 7.000 evrov.