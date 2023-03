Začel je padati čuden dež. Ko so videli, kaj je, so se zgrozili (VIDEO)

Prebivalcem Pekinga so oblasti naročile, naj svoje domove zapuščajo samo z dežniki. V zadnjih dneh je na družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek, ki prikazuje »dež črvov« na ulicah prestolnice, s sluzastimi hrošči, ki prekrivajo avtomobile. El Heraldo je poročal, da so prebivalcem Pekinga naročili, naj svoje domove zapustijo samo z dežniki.

Na posnetkih novic je mogoče videti prebivalce, ki opravljajo svoja vsakodnevna dela z dvignjenimi dežniki, da jih ne bi zadeli padajoči črvi. In medtem ko kitajske oblasti še niso razkrile razloga za ta nenavadni pojav, so se na spletu začele pojavljati teorije. Nekateri domnevajo, da bi lahko šlo za cvetove topola, v okolici zelo priljubljenega drevesa, ki je polno semen in ga, ko cvetovi odpadejo, pogosto zamenjajo za gosenice.

Druga teorija pravi, da so črvi začeli padati, potem ko so jih odpihnili močni vetrovi, to teorijo podpira znanstvena revija Mother Nature Network, ki pojasnjuje, da se tovrstni živalski incident zgodi po nevihti, poroča Mondo.

»Konec sveta je vse bližje,« je zapisal uporabnik Twitterja.

Poglejte si posnetek:

Leta 2011 se je podoben pojav zgodil na Škotskem. Učitelj športne vzgoje David Crichton je vodil učence, ko so zaslišali "udar", nato pa so pogledali navzgor in videli na desetine črvov, ki so padali z neba.

Mogoče vas zanima še: