Zabava deklet v dragem Ferrariju ni trajala dolgo. Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Ni se izšlo, obtičali sta.
Fotografija: Ni se izšlo, obtičali sta. FOTO: Zaslonski posnetek TikTok
M. U.
30.08.2025 ob 19:57
M. U.
Te dni je po omrežjih zaokrožil posnetek, ki je ujel trenutek, ko sta se dekleti odločili za vožnjo z luksuznim Ferrarijem. A ni se dobro končalo, kajti luksuzni avtomobil je že po nekaj trenutkih obtičal v jarku med pločnikom in cestiščem.

Vožnja je tako trajala le nekaj sekund, posnetek »incidenta« pa je takoj postal uspešnica. 

