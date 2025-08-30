UPS
Zabava deklet v dragem Ferrariju ni trajala dolgo. Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)
Ni se izšlo, obtičali sta.
Te dni je po omrežjih zaokrožil posnetek, ki je ujel trenutek, ko sta se dekleti odločili za vožnjo z luksuznim Ferrarijem. A ni se dobro končalo, kajti luksuzni avtomobil je že po nekaj trenutkih obtičal v jarku med pločnikom in cestiščem.
Vožnja je tako trajala le nekaj sekund, posnetek »incidenta« pa je takoj postal uspešnica.
