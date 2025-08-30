Zabava deklet v dragem Ferrariju ni trajala dolgo. Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Te dni je po omrežjih zaokrožil posnetek, ki je ujel trenutek, ko sta se dekleti odločili za vožnjo z luksuznim Ferrarijem. A ni se dobro končalo, kajti luksuzni avtomobil je že po nekaj trenutkih obtičal v jarku med pločnikom in cestiščem.

Vožnja je tako trajala le nekaj sekund, posnetek »incidenta« pa je takoj postal uspešnica.