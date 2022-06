Za v Guinnessovo knjigo rekordov: pri 103 letih skočila s padalom

Videla ni prav veliko, saj ji oči že pošteno pešajo, a občutki so bili izjemni, je po avanturi, s katero se je zapisala v zgodovino in Guinnessovo knjigo rekordov, povedala Rut Larsson. Pogumna Švedinja je namreč pri 103 letih in 259 dneh v tandemu skočila s padalom, na varnih in trdih tleh pa so jo čakali in bodrili družina ter prijatelji.

Prejšnja rekorderka je skočila v ZDA.

Med podvigom v Motali na zahodu Švedske ob čudovitem sončnem dnevu je bil tik ob njej izurjeni padalec Joackim Johansson, ki se je Rut poklonil kot neustrašni in nadvse zabavni gospe, s katero bi se brez pomislekov še enkrat pognal v globino. A Larssonova je dosegla, kar si je zastavila, kot je povedala, je o skoku s padalom sanjarila že dolgo; morda celo predolgo, jo je skrbelo, a potrebovala je še zadnjo brco, da se je končno odločila za veliki korak.

Spodbudo je našla pri tekmici, Američanki Kathryn Hodges, o kateri je prebrala, da je 2019., ko je bila stara 103 leta in 129 dni, skočila iz letala blizu Seattla in se tako zapisala v zgodovino kot najstarejša skakalka s padalom. Sklenila je, da jo bo prekosila, tako je pri 103 letih in 259 dneh podrla rekord ter ob pristanku ponosna prevzela plaketo s svojim imenom in Guinnessovim logotipom.

Na trdih tleh so ji svojci nemudoma pomagali s hojco, saj Rut težko stoji sama na nogah, seveda pa se je pošalila, da ji letenje nadvse ustreza. Dosežek je proslavila s torto in skromnim slavjem.