Za ugrabljena kužka zahtevali milijon frankov

Ko se je pred tremi tedni v svoje domovanje v kraju Schlieren v Švici vrnil 59-letni Rolf Wegmüller, je pričakoval, da ga bosta kot vedno pozdravila njegova psa Qamar in Quentin.

Na njegovo veliko grozo pa ga je namesto njunega veselega bevskanja pričakalo pismo izsiljevalcev – za vrnitev psov so zahtevali milijon švicarskih frankov (1,048.000 evrov)

Ob snidenju so tekle solze.

Skrili so ju v garažo

»Ko sem prebral pismo ugrabiteljev, sem se sesedel,« je novinarjem švicarskega časopisa Blick opisal Rolf, ki je najprej stekel na cesto in klical na pomoč sosede ter obvestil policijo. Toda o ljubljenčkih pasme bolonjec ni bilo ne duha ne sluha. Nato pa so ga čez nekaj dni poklicali s kantonalne policije: »Policist mi je na svojem mobilnem telefonu pokazal fotografijo malega (psa, op. p.) na Poljskem.«

Rolf se je z bratom odpravil na več kot 1000 kilometrov dolgo pot do Szczecina, kjer so policisti oddelka za boj proti gospodarskemu kriminalu pridržali 38-letnega Poljaka, ki je sodeloval pri ugrabitvi obeh psov. Pridržani se je zlomil šele po treh urah zasliševanja in povedal, da psa zadržuje kar v potovalkah v neki garaži. »Zahvaljujoč dobrosrčnosti članov Društva za zaščito živali Szczecin sta osvobojena psa nato pri njih preživela dva dni v ljubečem varstvu,« so srečen konec ugrabitve kosmatincev opisali poljski policisti.

Za vsakega od kužkov so hoteli pol milijona.

Za 38-letnega ugrabitelja je poljska tožilka odredila policijski nadzor, prepovedala mu je zapustiti državo in imeti stike z oškodovancem in sostorilcem. Kot slednjega je züriška policija namreč identificirala 30-letnega Norvežana, ki so ga prijeli na letališču v Švici. Rolf pa je dejal, da mu je popolnoma vseeno, kakšno kazen bodo prisodili pasjima ugrabiteljema: »Ko smo se spet videli, so tekle solze. Bil sem tako srečen, prav tako moja psa. To je bil nepopisen trenutek!«