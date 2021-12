Nenavadna pobuda: za sprostitev ga tepejo

Nekateri se sproščajo z meditacijo, počitkom, obiskom narave, rekreacijo in še marsikatero drugo metodo, mnogim pa pomaga, da svojo jezo in gnev izločijo z vpitjem in boksanjem. Mnogi imajo za ta namen doma kakšno blazino, lutko ali boksarsko vrečo, Hasan Riza Gunay pa ponuja povsem drugačno izkušnjo.

Dela vrh glave

Mnogo pristnejšo, pravzaprav, pojasnjuje Turek, ki meni, da predmeti ne morejo nadomestiti človeške podobe, če se nekdo želi znesti nad osebo, ki ga je prizadela. Po zgledu filma, ki ga je ustvaril njegov rojak, je sklenil, da se bo ponudil drugim, da ga udarjajo, kolikor zmorejo ali si želijo, v zameno za spodobno plačilo, kakopak.

Ob živce jih spravljajo partnerji in nadrejeni. FOTO: Siphotography/Getty Images

Ob njegovi nenavadni ponudbi so mnogi sprva le nejeverno pogledovali, a ko se je prvih nekaj junakov uspešno sprostilo med pretepanjem Turka, ki se med delovnim časom seveda ustrezno zavaruje s ščitniki in čelado, se je povpraševanje občutno povečalo. In Hasan ima dela vrh glave! Že enajst let je po poklicu boksarska vreča, bi lahko rekli, kot pojasnjuje, imajo njegove stranke pogosto težave z nadzorovanjem jeze, vse več pa je tistih, ki jih ob živce spravljajo vsakdanje skrbi, neznosne delovne razmere z nerazumevajočimi delodajalci na čelu itn.

Da ne bomo krivični, pojasnimo, da Hasan strankam ne pomaga zgolj tako, da stoično sprejema njihove udarce: je tudi certificiran trener za sproščanje in obvladovanje stresa, zato pretepanje nikakor ni obvezen del njegove terapije. S posamezniki, ki se znajdejo v stiski, se tudi pogovarja in jim svetuje, kako znova prevzeti vajeti v življenju, a pač ne gre zanemariti, da si večina strank zaželi sprostitve z boksanjem.

In v nasprotju z drugimi strokovnjaki, ki pomagajo pri premagovanju težav in osebni rasti, se Hasan ne boji in ne brani pesti. Na obrazno masko, ki ga varuje, si pripne še fotografijo osebe, ki greni življenje njegovi stranki, ta si tako prav zares da duška in terapijo zapusti mnogo bolj sproščena in umirjena.

Hasan še zaupa, da je med ljudmi, ki zaprosijo za njegovo pomoč, kar 70 odstotkov žensk, ki so besne na nasprotni spol: največkrat je kriv nerazumevajoč ali krivičen delodajalec, sledi pa partner, ki svojo sopotnico, namesto da bi jo tolažil in ji dajal oporo, spravlja ob živce, še pojasni trener. Hasan, ki zavoljo zahtevnih terapij redno vzdržuje telesno pripravljenost, išče mlajšega sodelavca in morebitnega naslednika: kot pravi, bo čez nekaj let strankam namreč pomagal le še z nežnejšimi pristopi, saj bo za udarce prestar.