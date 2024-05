Za sir so si pripravljeni polomiti kosti (FOTO)

Pred dnevi so v Angliji spet organizirali eno najbolj nenavadnih športnih tekmovanj na svetu - lovljenje sira. Dogodek pritegne ogromno gledalcev z vseh koncev sveta, precej manj pa je tistih, ki zberejo pogum in se za kolutom sira double gloucester poženejo po strmem klancu. Kdor ga ujame, ga lahko seveda tudi odnese domov.

Letos je bila zmagovalka Američanka Abby Lamp, ki je v smehu priznala, da je bilo tekmovanje precej neprijazno do njenega obraza. Tega je poleg širokega nasmeha, ko je nad glavo dvignila sir, krasilo tudi ogromno blata, a na srečo so vsaj vse njene kosti ostale cele, s čimer se mnogi drugi tekmovalci ne morejo pohvaliti.

Abby je zmagala že drugič. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Poškodbe niso nič nenavadnega. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Hrib je visok 180 metrov in ima naklon okrog 45 stopinj. FOTO: Molly Darlington/Reuters

»Hrib je izredno strm, rekla bi, da je njegov naklon okrog 45 stopinj. Ko stojiš na vrhu 180 metrov visokega hriba in gledaš dol, lahko sicer vidiš vznožje, a se zdi izredno daleč in pobočje je nadvse strmo. Skorajda se je treba pred startom oklepati trave, da se ne skotališ po hribu,« je razlagala Abby Lamp, ki je na tekmovanju zmagala že pred dvema letoma.

»Potolkla sem si obraz, potolkla sem si vse mogoče dele telesa, a na srečo gre le za udarnine in odrgnine. Na tekmi pred dvema letoma si je nekdo zlomil nogo, ljudje si pogosto zlomijo ključnico, pa tudi gležnje in zapestja. Tekmovanje je zabavno, a če razmišljate, da bi se prijavili, je treba vedeti, da je tudi izredno nevarno, in vzeti v zakup, da boste po njem morda nekaj tednov naokoli hodili z berglami,« je za CNN še povedala zmagovalka. Razvila je posebno strategijo, ki ji je pomagala zmagati s čim manj poškodbami: »Ne tečem, ampak se takoj, ko je to mogoče, vržem na tla in se po hribu kotalim. Pred dvema letoma sem to poskusila prvič in obneslo se je krasno, zato sem letos ubrala zelo podobno pot.«

Zgodovina tekmovanja je zavita v skrivnost, prvič pa naj bi se za tri do štiri kilograme težkim kolutom sira po klancu pognali pred 600 leti. Zakaj, obstaja več teorij. Po prvi naj bi na ta način prebivalci v Gloucesterju določali, čigavo govedo se bo paslo na katerem hribu, po drugi naj bi imel dogodek korenine v poganski tradiciji slavljenja prihoda pomladi, ko so po strmem hribu prebivalci kotalili tleče hlode.