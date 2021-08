Za šalo sta šla na DNK-test, sledil pa je šok

Američana Donna in Vanner Johnson sta se nekega dne odločila za zabavo kupiti DNK-test, kar se je izkazalo za vse prej kot zabavno. Že leta 2007 sta se namreč zatekla po pomoč na kliniko za umetno oploditev, po opravljenem testu čez več kot desetletje pa sta ugotovila, da mož ni oče mlajšega sina. Seveda je on najprej pomislil, da mu je bila nezvesta, toda izkazalo se je, da je njun 12-letni sin spočet s semenom neznanega darovalca. Na kliniki za umetno oploditev je namreč prišlo do neljube napake.



»Ko sem videl rezultate testa, mi ni bilo nič jasno. Videl sem ime žene, zapisano pod ime matere, pod imenom očeta pa je pisalo 'nepoznano'. Kako to mislijo?!« Za eno izmed ameriških televizij je Vanner povedal, da sicer vsakdo ve, da obstaja možnost, ampak da nikoli ne pomisliš, da se kaj takega lahko zgodi tebi. »Po odkritju je bilo v družini nadvse burno, ampak moja ljubezen do sina niti zdaj ni nič drugačna. On je moj sin, pa čeprav ne biološko.«



Donna in Vanner sta sinu razkrila resnico po dobrem letu, ko sta se tudi odločila najti pravega biološkega očeta svojega sina. »V najbolj norem pogovoru v življenju sem mu povedal, kakšna je resnica,« je dejal Vanner. On in 'pravi oče' sta ugotovila, da sta bila na isti kliniki isti dan, tam pa so očitno zamenjali 'lončka'. Zdaj bosta oba oškodovana para tožila kliniko zaradi malomarnosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: