Za računalniške igrice tvegali utopitev

Pravi igračar nikoli ne odneha. Svet okoli se lahko podira, a on bo igral še naprej, igre ne bo opustil. To je očitno vodilo najbolj zagrizenih ljubiteljev računalniških igric v filipinskem mestecu Cainta, streljaj od prestolnice Manile, izpred zaslonov jih ni spravila niti naraščajoča voda, ki je zaradi divjanja tajfuna In-Fa polnila tamkajšnjo internetno kavarno. Ovila jim je gležnje, se dvignila do kolen, naraščala do pasov mladcev, ti pa so še vedno divje udarjali po tipkovnici, z le zmago v računalniški igri za več igralcev pred očmi. Zdelo se je, da se ne zavedajo umazane vode okoli svojih teles, niti dejstva, da voda in električni kabli, ki jih je v takšnem lokalu polno, niso najboljši prijatelji. Iz transa jih je spravil šele lastnik kavarne, ko je izklopil elektriko in tako z enim klikom končal igro. »Nismo vedeli, da bo voda ta dan tako narasla. Ko sem jih zagledal, sem jim nemudoma dejal, da moram računalniško opremo umakniti nekam na višje, kjer je voda ne bo dosegla. Nehali so igrati in nihče ni bil poškodovan,« je dejal lastnik Sio Samson.



Na koncu so mladi, ki jih je svet računalniških igric potegnil v trans, nehali igrati, čeprav beg na varno ni bil njihov prvi odziv. Na videoposnetku, ki je ujel obsedence do pasu v vodi in je obkrožil svet, je namreč moč slišati lastnikovo prigovarjanje, ki so ga mladeniči preprosto preslišali. Ali pa ga zgolj niso upoštevali. »Kot računalniški inženir se dobro zavedam nevarnosti vode v bližini električne napeljave. Moral sem ugasniti računalnike in izključiti elektriko.« Vsi so imeli tudi nekaj sreče, da električni vtiči in kabli niso bili pri tleh, ampak precej visoko, kot je na območjih, ki jih pogosto prizadenejo poplave, običajno. V nasprotnem bi jih, če se nespametni mladci ne bi prej utopili, lahko ubil električni tok.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: