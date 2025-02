Je to najdražja romska poroka? Zanjo odšteli več kot 300.000 evrov

Zimske poroke so manj priljubljene kot spomladanske, a 21-letna Louise Durant in 22-letni Billy Maguire se nad svojo poročno pravljico, ki se je odvila pred dobrim mesecem dni, ne moreta pritoževati.

Po cerkvenem obredu sta se skupaj s 350 gosti odpravila praznovat uradni začetek skupne poti v petzvezdični hotel Dorchester v Londonu, ki sta ga rada obiskovala tudi kraljica Elizabeta II. in David Bowie. Glede na to, da soba v hotelu stane najmanj 12.000 na noč, jo je druščina s približno 300.000 evri, kolikor naj bi po nekaterih izračunih stala poroka, verjetno še poceni odnesla. Louisini starši, ki so plačali za poroko, namreč niso razkrili točne številke. Sta pa nevestina mama in oče priznala, da sta za hčerin veliki dan varčevala kar dve leti.

Dih jemajoče prizorišče zabave FOTO: Hotel The Dorchester (London)

350 gostov je prišlo na svatbo.

Nevesta je dejala, da je bilo iz ure v uro lepše. FOTO: Tiktok/@user19762003_

Nevesta se je trikrat preoblekla

Prizorišče poroke je bilo res pravljično: belo-zlata dvorana, polna bleščic in cvetja, ter, kot se za december spodobi, elegantno praznično drevesce in mize, okrašene s sneženimi kroglami. Plesišče v azurno modri barvi, nad katerim je lebdela disko krogla, je dajalo vtis, kot da gostje plešejo po drsališču. Poleg slanih piškotov presenečenja, v katerih so gostje našli verze iz Biblije, so z miz dišali gobova juha, božični puran in karamelni puding.

Nevesta se je med poročnim slavjem trikrat preoblekla. Najbolj slovesna je bila glavna poročna obleka oblikovalcev Eleni Bridal Couture s korzetom in čipkastimi detajli, v kateri je bila po mnenju prijateljev in družine videti kot princesa. Poročni dan je preživela obdana z 12 družicami, ki so se na poroko pripeljale s kočijo.

Louise je o poroki dejala, da je presegla njeno najbolj noro domišljijo. »Dan se je že začel čudovito in je postajal vedno boljši. Popolno je bilo,« je povedala.

Hotel, v katerem je potekalo slavje, je obiskovala tudi kraljica Elizabeta II. FOTO: Hotel The Dorchester (London)