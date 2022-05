Za ocvrti sir dragocena slika (FOTO)

V tistih časih smo se vsi samostojni podjetniki, umetniki in nadobudneži z vseh vetrov vedno podpirali, se zlatih sedemdesetih let spominjata Irene Demas in njen mož Tony iz kanadskega Ontaria, ki sta kot mlada odrasla odprla restavracijo.

Krasila je sinovo sobo. FOTO: Dražbena hiša Miller & Miller

Da ju bo ta povezala s toliko obrtniki in nadarjenimi ljudmi, se jima še sanjalo ni, da bosta pa tiste čase tako podoživljala, še manj. In pri tem ogromno zaslužila!

Slikar podpiral slikarko

Peki, cvetličarji, slikarji in še in še: v živahni ulici se je trlo zanimivih ljudi, ki sta jim stregla vsak dan. Če kdo ni premogel plačila, sta bila Irene in Tony vedno pripravljena počakati, vesela pa sta bila tudi blagovne izmenjave. Cvetličar jima je tako v zameno za juho in sendvič odstopil cvetje za restavracijo, kupčijo življenja pa sta nedvomno sklenila s slikarjem, ki je preprosto oboževal sendvič z ocvrtim sirom in kruhom.

Z izkupičkom bosta Demasova potovala.

Na jezo Irene, ki je gostom rada ponujala nove jedi, je John Kinnear trmasto vztrajal pri eni in isti dobroti s čedarjem, zakoncema Demas pa je v zameno za plačilo ponudil umetnine, tudi takšne, za katere je prisegal, da bodo nekoč zanesljivo znane in uspešne. Irene in Tony se nista zmenila za napovedi, saj sta po stenah rada obešala stvaritve po svojem okusu, ne po oceni drugih, a Kinnearjeva napoved se je vendarle uresničila.

Slikar je namreč podpiral revno umetnico Maud Lewis, tako da ji je kupoval barve in platna, eno od njenih del pa je potem podaril prav lastnikoma restavracije. Podobo črnega tovornjaka, za katero je bila Irene prepričana, da bo ravno prava za sinovo sobo, se spominja. Lewisova je kmalu umrla v revščini, stara komaj 69 let, njena dela pa so po njeni smrti zaživela.

69 let je bila ob smrti stara Maud Lewis.

Kanadski filmarji so o njej ustvarili celo dokumentarec, njena dela pa na dražbah dosegajo zavidljive cene. Tovornjaček, ki ga bosta na dražbi pri avkcijski hiši Miller & Miller ponudila Demasova, cenijo na več deset tisočakov, zakonca, zdaj že ostarela in ne ravno najboljšega zdravja, pa bosta v zameno za dobiček potovala. »Nimava več veliko časa, zato ga bova izkoristila za užitek,« sta sklenila.