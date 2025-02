Za obleko ščit 4795 evrov

Če vas skrbi, da vam vlada in korporacije sledijo in si beležijo, kaj počnete in kupujete, imamo za vas dobro novico. Britansko podjetje Vollebak ponuja posebno obleko, ki prepreči kakršno koli nadzorovanje. Narejena je iz čistega srebra, ki blokira elektromagnetne valove ter vas naredi nevidne celo za infrardeče kamere, telo pa zaščiti tudi pred bakterijami.

Gre za material, ki ga je Nasa uporabila za izdelavo vozila za raziskovanje površine Marsa. »Vzeli smo njihovo tehnologijo in jo preoblikovali v svojo prvo zaščitno obleko,« razkriva proizvajalec.

Neopaženi najbrž ne boste.

Obleka blokira radijske valove na frekvencah od 0,2 do 10 GHz. To pomeni, da preprečuje dostop signalov wi-fi, bluetooth, ku-band satelitov in radarskih sistemov, ki uporabljajo radijske valove za določevanje oddaljenosti objektov. Obleka ščit ima žep za pametni telefon, tako da vas nihče ne more najti ne glede na to, ali je telefon ugasnjen ali prižgan. Prav tako vas ne more nihče poklicati. Kot pojasnjujejo, žep deluje kot slovita Faradayeva kletka, imenovana po britanskem znanstveniku Michaelu Faradayu.

Vollebakova ponudba

»Oblikovali smo jakno, ki jo je udobno nositi kjer koli, kot bi bila običajna tanka jakna. Edina razlika je v tem, da boste v njej videti, kot da ste pravkar stopili z vesoljske ladje,« pravijo v podjetju Vollebak. Garderoba vključuje še hlače, cena kompleta pa je 4795 evrov. Kupite lahko tudi le jakno, ta stane 3000 evrov.

Na spletni strani podjetja lahko obleko naročite že zdaj, poslali pa vam jo bodo šele aprila.

Vollebakova ponudba je že prej vključevala nekaj nenavadnih oblačilnih kosov. Med drugim so izdelali jakno za apokalipso, ki naj bi bila odporna proti vulkanski lavi. Trenutno se ukvarjajo z raziskavami, kako izdelati plašč nevidnosti, podoben tistemu, ki se pojavi v zgodbah o Harryju Potterju.