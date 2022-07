Za moževim hrbtom kupila dvorec

Redko katera se lahko pohvali s pogumom, kot ga premore 32-letna Britanka. Ta je namreč kupila dvorec iz 17. stoletja, šele nato pa novico delila z možem. »Bil je besen, a sem mu pojasnila, da je bila cena res ugodna ter kaj nameravam z njim, in se je pač sprijaznil. Takšnih stvari je že vajen od mene,« je v smehu lokalnim medijem povedala Nicole Rudder, ki je oglas za izjemno nepremičnino opazila že lani, a so ga takrat ponujali za slab milijon evrov, kar se ji je zdelo seveda preveč. Ker ni bilo zanimanja, so po nekaj mesecev ceno spustili na 470 tisočakov in takrat je Nicole stopila v akcijo.

Že večkrat se je lotila prenove nepremičnin, ki jih je nato prodala ali oddajala. FOTO: Lisa5201/getty Images

»Trdno sem prepričana, da pregovor 'kdor jezika špara, kruha strada' drži, zato sem poklicala nepremičninsko agencijo in jim ponudila 300.000 evrov. Ponudbo so sprejeli,« pravi mama dveh otrok, ki bo zdaj morala pošteno zavihati rokave.

Dvorec, ki stoji na dveh hektarjih zemlje, je namreč v zelo slabem stanju, da bi ga obnovila, bi potrebovala okrog pet milijonov evrov, a Nicole upa, da bo s pomočjo družine in prijateljev lahko stroške močno oklestila.

»Vsi bodo pomagali in s skupnimi močmi bomo stavbi povrnili življenje. Res je krasna in računam, da bomo čez dve leti že lahko oddajali sobe. Prepričana sem, da bodo tu z največjim veseljem počitnikovali ameriški turisti, saj je dvorec poln zgodovine,« pravi zavarovalniška agentka, ki v prostem času rada kupuje nepremičnine, te pa nato prenovi in proda naprej ali pa sobe oddaja. »Mož mi pravi gospa Projekt, a ne morem si kaj, to me zelo zabava, čeprav je izjemno stresno in naporno,« še pravi Britanka. Pri projektih ji pogosto pomagata tudi otroka, stara tri in šest let, ki delo dojemata bolj kot igro, njuna mama pa je srečna, da ju na ta način uči odgovornosti, marljivosti ter ustvarjalnosti, pri vsem pa je najboljše to, pravi 32-letnica, da sta zunaj, se gibata in ne zreta ves čas v takšne in drugačne ekrane.