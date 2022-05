Za las so se izognili tragediji: iz neba padlo to, državljani v strahu

V Severni Makedoniji, natančneje v mestu Negotino, je prišlo do nenavadnega dogodka – na streho hiše je 'strmoglavil' vojaški nahrbtnik. Dogodek je prijavil 35-letnik, nahrbtnik pa naj bi pripadal zavezniški vojski, ki je v tistem času izvajala vajo s padalci. Na ministrstvu za notranje zadeve so dogodek potrdili in razkrili, da je nastala materialna škoda, ki bo povrnjena.

O dogodku so se razpisali tudi v politični stranki Levica iz Negotina, kjer so se najprej pošalili, nato pa opozorili na resnost situacije. »Morda v Negotinu ni vode, morda ni ustrezne ulične razsvetljave, morda ni naložb, a nahrbtniki padajo z neba! Včeraj popoldne je neznan predmet padel na stanovanjski objekt. Kljub hitri reakciji vojaške policije in naših 'prijateljev' iz Nata, incident s strani naših sodržavljanov ni ostal neopažen. Sprašujemo se, ali obstaja nevarnost, da bo kaj bistveno bolj tveganega in usodnega padlo na življenje in zdravje Negotinčanov? In kaj, če bi ta predmet padel na mesto, kjer je velika frekvenca ljudi? Zahtevamo, da zadevne institucije odgovarjajo in da se primer čim prej razjasni.«