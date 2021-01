Za enakopravnost med spoloma na igralnih kartah

Ljubitelji tradicije niso navdušeni.

Le zakaj bi bil kralj vrednejši od kraljice, ta pa od fanta, se je med igro bridža spraševala 23-letna Nizozemkain sklenila neenakopravnosti narediti konec. Če se že med nedolžnimi igrami stoletja vzpostavlja krivična hierarhija, ne preseneča, da smo takšno diskriminacijo ozavestili tudi v vsakdanjem življenju, je prepričana študentka psihologije, katere nove karte so prava prodajna uspešnica.K inovaciji jo je spodbudil oče in že kmalu je nastal prvi komplet, v katerem so bile najvrednejše karte označene po športni klasifikaciji: največ točk prinese karta z zlatimi palicami, nekaj manj srebrna, tretja je bronasta. Kralj, kraljica in fant so tako vzeli slovo, prvih petdeset kompletov pa je Indy razdelila med sorodnike in prijatelje. Ti so jih predstavili znancem in prijateljem in čez noč je vzniknilo zanimanje za spolno nevtralne karte, ki se zdaj imenujejo GSB, po angleških začetnicah za zlato (gold), srebro (silver) in bron (bronze). Indy je naročila tiskanje še 1500 kompletov, ti so romali k zasebnim naročnikov v Belgijo, Nemčijo, Francijo in celo v Združene države, številne pa so naročile tudi prodajalne z družabnimi igrami.Medtem ko ji številni ploskajo ob družbeno pomembni pogruntavščini, pa ljubitelji tradicije niso najbolj navdušeni. Kot poudarjajo, je simbolika v kartah tako zelo usidrana, da si strastni igralci ne predstavljajo drugačnih podob in oznak, sicer pa so prepričani, da še nobena ženska ni bila med igro užaljena zaradi vrednotenja kart. Bojijo se, da bo prizadevanje Nizozemke bridžu in drugim igram, denimo šahu, vzelo čar, a če bo treba, bodo zavoljo spolne enakopravnosti spremenili tudi svoje navade.