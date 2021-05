Za dobre ocene dober milijon

Dejavna tudi v prostem času

Odprta so jima vrata vseh univerz. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Njuna akademska prihodnost je prav zares rožnata:in, sedemnajstletna sestra in brat iz Severne Karoline, lahko izbirata med vsemi uglednimi univerzami v ZDA, sprejele so ju namreč vse, na katere sta poslala prijavo. Petnajst šol, med njimi Harvard, Yale, MIT in Duke, številne pa so njuno prizadevnost in nadarjenost pripravljene podpreti tudi z bogato štipendijo.Skupno so jima najbolj zagrete šole ponudile 1,2 milijona evrov, pri večini to pomeni tudi popolno kritje šolnine in drugih stroškov ter seveda zajetno mesečno žepnino, Reagan in Ricardo, ki bosta srednješolsko izobrazbo uradno končala 12. junija, imata tako povsem proste roke pri izbiri ustrezne ustanove, saj zanju denar ne bo nikakršna ovira. Nadvse hvaležna dijaka sta seveda ponosna na vse dosežke, a kljub njuni marljivosti je bilo šolanje med epidemijo skrajno zahtevno, pojasnjujeta, zato srčno upata, da bosta lahko v prvo študijsko leto zakorakala manj obremenjena in z veliko žlico zajela novo življenje.Za uspehe sta hvaležna tudi staršem, ki so ju navdušili za znanost; že v zgodnjem otroštvu so ju spodbujali k branju in računanju med igro, kar je po njunem nedvomno pripomoglo tudi k razvoju dobrih delovnih navad. Izjemno dejavna sta tudi v prostem času, denimo, Reagan je dvanajst let plesala balet, oba sodelujeta s številnimi dobrodelnimi organizacijami in si prizadevata odpravljati neenakost na različnih družbenih ravneh. Tako Reagan kot Ricardo sta računalniška navdušenca, oba se spogledujeta s študijem informacijske tehnologije, a poudarjata, da se pri izbiri univerze ne bosta ozirala drug na drugega, čeprav imata podoben okus. »Z bratom sva hvaležna za vse te priložnosti. Odločitev bo težka, a se seveda zavedava, da izbirava med samimi odličnimi šolami, zato napačne odločitve tu pravzaprav ni,« je še modro pripomnila Reagan.