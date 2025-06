Za bivanje prek Airbnbja odšteli 2000 evrov, tam pa doživeli pravi šok (VIDEO)

Ko se ljudje odpravimo na počitnice, si želimo, da so tam nastanitveni objekti urejeni. Želimo si, da so takšni, kot so bili prikazani v oglasih. To še posebej velja, če zanje plačamo nemalo denarja. Niso pa vsi uporabniki vedno zadovoljni nad tem, kar jih pričaka na počitnicah. Med njimi je tudi ena izmed uporabnic družbenega omrežja TikTok, ki je na tem priljubljenem družbenem omrežju delila svojo zgodbo.

Kot je razkrila v videu, so prek Airbnbja zakupili domnevno luksuzno bivališče z bazenom, za kar so odšteli 2.000 evrov. Sodeč po slikah, ki jih je objavila, bi morale biti počitnice tam zares sanjske, saj je okolica na slikah videti zelo urejena. Na njih je videti krasen bazen, trampolin ... A kot je pokazala, v resnici tam ni bilo tako zelo sanjsko, saj je bila voda v bazenu zelena, strop v prostoru je bil povešen, trampolin ni bil videti v idealnem stanju, tudi kuhinja ni bila ravno luksuzna.

Prav dolgo v tem nastanitvenem obratu niso ostali. Kot je zapisala v videu, so odšli štiri ure po prihodu.

Kje točno je ta nastanitveni obrat, v svojem videu ni povedala, a sodeč po komentarjih, ki so jih zapisali uporabniki TikToka, je na hrvaški obali. To nakazuje tudi zaboj piva, ki ga lahko vidimo v videu, saj je na njem napisana hrvaška znamka te priljubljene pijače.