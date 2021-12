Z zimskim plavanjem proti covidu-19

Plavanje v ledeno mrzli vodi je zanje že utrjena tradicija, športni dogodek, ki mu mnogi pripisujejo tudi zdravilne učinke, pa običajno začinijo z zanimivimi dejavnostmi. Tako so pogumni udeleženci v Estoniji znova uprizorili pravi spektakel: zimsko štafeto, pri kateri je vsak moral preplavati 25-metrski bazen, pri tem pa so postavili nov svetovni rekord.

Z zabavnimi pokrivali

Ta je seveda odprt, leži pa v pristanišču v starem mestnem jedru prestolnice Talin. Predprazničnega dogodka se je udeležilo skoraj 300 plavalcev in plavalk, nepretrgano so v ledenici, katere temperatura je znašala le štiri stopinje Celzija, čofotali slabi dve uri: pravila so prepovedovala kakršna koli varovalna oblačila, ki bi jih grela, pokrit je smel biti samo trup do ramen oziroma do kolen. In še obvezen dodatek: zabavna pokrivala v božičnem slogu.

Navijači so se razvajali v savnah in vročih kopelih.

Največ je bilo seveda rdeče-belih kap, manjkalo pa ni niti lučk in drugega okrasja, ki ga običajno najdemo na drevescu. Ob bazenu so jih bodrili prijatelji in svojci, ki so se temperaturam globoko pod ničlo postavili po robu s toplimi oblačili, nekateri pa so se razvajali kar v prenosljivih savnah in vročih kopelih. A junakov v vodi to ni motilo; prepričani, da bodo s podvigom ne le premagali turobno razpoloženje, ampak celo odgnali okužbe z novim koronavirusom ter si podaljšali življenje, so odločno plavali proti cilju, no, na suhem pa so se tudi oni pozneje nagradili z vročim napitkom in toplo odejo.

300 jih je skočilo v ledenico.

Zimsko plavanje je v Talinu čedalje bolj priljubljeno; iz leta v leto je več junakov, ki prisegajo na zdravilne učinke ledeno mrzle vode, ne manjka niti najmlajših, pa tudi predstavnikov starejše generacije ne.